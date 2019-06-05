Зеленський у брюсcельському спортзалі. Інтерв'ю Радіо Свобода 

Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський дав ексклюзивне інтерв’ю кореспонденту Радіо Свобода Григорію Жигалову. Планувалося, що воно пройде під час ранкової пробіжки в столиці Європейського Союзу, але через погодні умови розмова відбулася у спортзалі. Зеленський розповів про вступ до НАТО і ЄС, прокоментував чутки про дефолт України, проблеми з парламентом, можливість миру на Донбасі і те, як ставиться до чинних міністрів.

​– Пане президенте, хотілося б почати розмову з вашого першого закордонного візиту в Брюссель, але події в Україні диктують свій сценарій. Що ви будете робити у зв’язку зі смертю п’ятирічного хлопчика, який загинув від рук поліцейських? Проходять акції протесту, таке враження що запит суспільства більший, аніж відставка очільника поліції Київщини.

– По-перше, ще раз хочу сказати, що я співчуваю всім близьким хлопця, всім рідним. Ви знаєте, це якесь безглуздя. Коли у нас кожного дня гинуть на фронті наші військові, я розумію, я не хочу цього, але я розумію чому – вони захищають нашу країну від ворога. Але тут просто якесь безглуздя – попали в хлопця, забрали життя дитини. Я вже про це говорив, будуть дуже серйозно всі покарані.

– А політична відповідальність буде в когось?

– Я впевнений, що буде і політичні відповідальність, і кримінальна відповідальність. Ми говорили про це неодноразово з міністром впродовж цих днів. Ми можемо робити все, але не можемо повернути життя.

Я хочу звернутися до всіх: будь ласка, будьте обережні. І до всіх тих, хто ухвалює рішення на законодавчому рівні: всі повинні бути дуже серйозно, кримінально покарані.

– Пане президенте, тепер про ваш дебют у Брюсселі. Ви вчора досить однозначно в штаб-квартирі НАТО заявили, що Україна прямує в ЄС і НАТО, що НАТО – це стратегічний пріоритет. Не боїтеся, що з Росією тепер буде вдвічі складніше розмовляти?

– По-перше, у нас незалежна країна, і це наш вибір, наш курс. Я завжди казав, що наш курс до Європи – це закріплено в Конституції України, і наш курс до НАТО – це безпека, рівень нашої армії. Я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно, і коли українці будуть усі готові, ми обов’язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов’язково буде в НАТО. Тому мій виступ гарно всі сприймали, гарно приймають Україну, це найголовніше.

– Відео, де ви з Жан-Клодом Юнкером, президентом Єврокомісії, жартували в коридорі, уже стало вірусним. Про що жартували?

– Та про все. Про чоловіче, це не можна казати. Але дуже класна у нас така була зустріч. Я не знаю, чи можна так говорити, чи це недипломатично. Але він такий добрий, теплий, нормальний дядько. Дуже розумна людина. Классный такой мужик. І він мені сказав, що Україна завжди може розраховувати саме на його особисту підтримку.

- Була також зустріч з віце-президентом Єврокомісії, Валдісом Домбровскісом. Це людина, яка відповідає за макрофінансову допомогу Україні, 500 мільйонів євро, буде?

- Говорив про гроші, впевнені, що будуть. Це була моя головна місія. Гроші не головне, але зараз в країні складна економічна ситуація. Але ми вийдемо з цієї ситуації.

– Пообіцяли 500 мільйонів, це перший транш?

– Я не хочу бути тією людиною, як сприймають багато європейських країн наших політиків - що вони щось обіцяють, реформи, рішення, закони, а потім не виконують. Не хочу обіцяти. Давайте так, отримаємо гроші, а потім скажемо: отримали.

– Але умови там певні виставили?

Знаю умови, ми готові до них. Готові ухвалювати ці закони, ці поправки до законів насамперед.

– Чутки про дефолт, точно чутки? (питання від ведучого «Сніданку з 1+1» Єгора Гордєєва, в ефір якого включався кореспондент Радіо Свобода Григорій Жигалов)

– В Європі розуміють, що це все чутки, які розігнали деякі медіа-портали. Ніхто не збирається оголошувати дефолт, всі за стабільну економіку в нашій країні. У нас дуже багато проблем, давайте не перейматися чутками.

– А у вас як президента є якісь важелі вливати на курс?

– Знаєте, це спокійна економіка, залучати в Україну інвестиції. Сказати всім українцям, щоб не було ніякої істерики. Проблем великих немає – співпраця з МВФ у нас продовжується. Я хочу всіх заспокоїти, що все буде нормально.

– Що у вас з олігархами? От вже відомо, що Віктор Пінчук до вас приїжджав (СХЕМИ, проект Радіо Свобода, зафіксували це, прес-служба підвтердила)? У вас була ідея зустрітися зі всіма олігархами.

– Я по черзі зустрічаюся зі всіма представниками великого бізнесу, можемо казати, що і з усіма олігархами.

– З ким ви вже зустрілися?

– Зустрічався з Пінчуком, зустрічався... Їх не так багато. Хтось ще приїжджав до нас. Деякі політики приїжджали – вони теж олігархи, але не будемо про них.

– Про що мова з ними була?

– Зараз зарано говорити про це. Пан Пінчук приїжджав, це було зв’язано з Леонідом Кучмою. Тому чо ми Леоніда Даниловича дуже просили, щоб він був головою трьохсторонньої групи, ТГК у Мінську. До речі сьогодні буде зустріч, перша після великої перерви. Я тримаю кулаки, щоб у нас все дійсно пішло.

Але, знаєте, з великим бізнесом ми збираємося зустрітися. Це буде в червні. Будемо говорити про розбудову Донбасу. У нас є план – ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, в інфраструктуру Донбасу. Ми розуміємо, що Донбас обов’язково повернеться, і хтось цим повинен займатися.

– Про владу і уряд. Якби у вас була можливість формувати уряд, кого ви готові залишити з нинішніх міністрів? Хто не подобається?

– Провокація, а не питання (сміється). Я, чесно кажучи, не знаю їх дуже близько. Це не моя команда. Ми не пройшли якийсь тривалий час роботи разом. Я впевнений, що там є професіонали. Тому уряд і залишається зараз працювати. Я думаю, що за ці два з половиною місяці до нових виборів, до створення нового уряду, ми познайомимося ближче. І я зрозумію, хто з цих людей спроможний зробити щось нове для України.

– По персоналіям, наприклад Уляна Супрун?

– По-різному до неї ставляться. Ви ж знаєте, як її називають?

– А ви?

– Слава Богу, у мене є інший доктор моєї сім’ї.

– Лілія Гриневич?

– Не знайомий. Хоча я чув, що вона непогана дуже.

– Павло Клімкін?

– Клімкін – це фаховий дипломат. Я пропонував залишатися йому в команді, тому що у нас дуже складна міжнародна ситуація. І він про це знає, але він вирішив піти в політику. Я нікого з них близько не знаю, але я дивлюся по справам цих людей.

– До парламенту – він не погодився розглядати ваш законопроект про імпічмент.

– Не хочуть мене відпускати. Я розумію чому.

– Чому?

– Ми упродовж цих двох тижнів, якщо не помиляюся, подали у Верховну Раду десять законопроектів. Чи поправок, чи законопроектів, так, десять, - нічого не було прийнято. Ну що ми можемо говорити про парламент. Я впевнений, там є люди, там є фахівці. Але це бунт більшості в парламенті, які не хочуть працювати, які уже займаються політичною рекламою. І їм все одно будуть це чергові, чи позачергові, 31 жовтня чи 21 липня. Вони всі займаються політичною рекламою.

Тому я так розумію, що вони не приймають закони, яких чекала Україна вже 28 років. Наприклад зняття недоторканності, це все в ваших руках, закон про імпічмент, це все в ваших руках. Це стосується президента, прийміть закон.

– Законопроект про незаконне збагачення, був вже один, його скасував Конституційний суд. Чим відрізняється ваш?

– Це було порушення, скасовувати закон про незаконне збагачення. Це були наші певні домовленості з МВФ, Євросоюзом, Світовим банком. Вони скасували цей закон. Ми запропонували інший закон. Вони не голосують за цей закон. Ми додали там не тільки кримінальну відповідальність, але й ще стягнення необґрунтованих активів. От в чому там головна різниця. Я думаю, що без такого закону ми не маємо з вами права говорити про будь-яку антикорупційну діяльність в Україні.

– Ви повернули паспорт Міхеїлу Саакашвілі? Чому? Це повернення справедливості з вашого боку чи у вас є політичні плани?

– Політичних планів немає. Плани були дуже прості, дуже людські - я сказав пресі: я гадаю, що у нього забрали паспорт незаконно. Тому я його йому повернув. От і все.

– Жодних політичних планів чи проектів?

– Ні, немає.

– Зустрічалися, зідзвонювалися?

– Він мені писав, записував відео в соціальних мережах. Дякував. Немає за що. І я вам дякую. Писав мені в WhatsApp. За що дякувати? Я просто виконую свою роботу, виконую свої обіцянки. У мене дуже мало обіцянок, але я хочу їх виконувати.

– Сьогодні у вас зустрічі в Брюсселі. З ким і про що говоритимете?

– У мене сьогодні дуже багато зустрічей, є офіційні - з пані Могеріні, з паном Туском. Всіх цікавить моє ставлення, всіх цікавить питання, як ми можемо закінчити війну. Це всіх цікавить. Вся Європа реально думає про Україну, про безпеку України. І це правда, всіх цікавить повернення до Нормандського формату, Мінські перемовини.

Про боротьбу реальну з корупцією. Чесно кажучи, трішечки є сумнів за останні п’ять років. Почали гарно, дуже багато хотіли зробити реформ, але це не відбулося. Не відбулося те, що обіцялося. Томубудемо їх переконувати, що Україна - надійний партнер.