Зеленський: дефолт України – це чутки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підстав говорити про оголошення Україною дефолту немає. Про це він сказав 5 червня у Брюсселі в інтерв’ю кореспондентові Радіо Свобода Григорію Жигалову в прямому ефірі програми «Сніданок» (телеканал «1+1»).

«Це чутки. В Європі всі розуміють, що це чутки, які розіграли деякі там медіапортали, ніхто не збирається оголошувати дефолт, усі за стабільну економіку в нашій країні, у нас дуже багато проблем, давайте не перейматися чутками. (Хочу) сказати українцям, щоб не було ніякої істерики, проблем великих немає, місія МВФ і співпраця з Міжнародним валютним фондом у нас продовжується, тому я хочу всіх заспокоїти – все буде нормально», – відзначив Зеленський.

Він також додав, що з віце-президентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом 4 червня «говорили про гроші, впевнений, що буде».

«Зараз для України, так у нас зараз складна економічна ситуація, але ми вийдемо з цієї ситуації. Я не хочу бути тією людиною, ви знаєте, як сприймають багато європейських країн наших українських політиків, що вони щось обіцяють, обіцяють, реформи, рішення, закони, а потім не виконують. Не хочу обіцяти, давайте отримаємо гроші – скажемо: отримали. Ми готові до цих умов, готові приймати ці закони, ці поправки до законів насамперед», – вказав президент України.

Наприкінці травня в інтерв’ю виданню Financial Times український олігарх Ігор Коломойський заявив, що Україні слід оголосити дефолт.

На думку Коломойського, Україні слід наслідувати приклад Греції, яка у 2015 році стала першою розвиненою країною, що не змогла повернути кредит МВФ, хоча відмова від співпраці була тимчасовою, пише газета. Коломойський переконаний, що Києву не слід боятися дефолту. Він зазначив, що Аргентина багато разів зазнавала дефолту, але її борги були реструктуровані і у країни «все нормально».

Олігарх зазначив, що якщо президент Володимир Зеленський буде прислухатися до Заходу, то його чекають такі ж низькі рейтинги, як у екс-президента Петра Порошенка.