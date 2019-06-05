Зеленський зустрічається з «усіма олігархами», але не пам’ятає, з ким саме

Президент України Володимир Зеленський підтвердив свої зустрічі з українськими олігархами, але зміг згадати лише про розмову з Віктором Пінчуком, приїзд якого в Адміністрацію президента минулого ттижня зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

«Я по черзі зустрічаюся з усіма представниками великого бізнесу, можемо так назвати, і з усіма олігархами. Зустрічався з Пінчуком, зустрічався… та їх не так багато, хтось іще приїжджав до нас, уже не пам’ятаю», – сказав Зеленський 5 червня у Брюсселі в інтерв’ю кореспондентові Радіо Свобода Григорію Жигалову в прямому ефірі програми «Сніданок» (телеканал «1+1»).

Президент уточнив, що приїзд Пінчука був пов’язаний із рішенням про повернення його тестя, другого президента України Леоніда Кучми, до роботи в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі.

«З великим бізнесом ми збираємося зустрітися, це буде в червні, і будемо говорити про розбудову Донбасу, тому що в нас є план, ми хочемо запропонувати бізнесу інвестувати саме в Донбас, інвестувати в інфраструктуру Донбасу, тому що ми всі розраховуємо, що Донбас обов’язково повернеться, і хтось цим повинен займатися», – наголосив Зеленський.

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