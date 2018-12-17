Бізнесмена Вадима Столара таємно завозили у Адміністрацію президента – «Схеми»

Бізнесмена Вадима Столара таємно завозили до Адміністрації президента. Про це йдеться в матеріалі журналіста програми ​«Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу ​«UA: Перший») Михайла Ткача ​«Таємниця адміністрації президента».

​Протягом останніх трьох місяців журналісти тричі ставали свідками того, як впливовий столичний бізнесмен Вадим Столар відвідує Адміністрацію президента. При цьому для його візитів Адміністрацією застосовувалися заходи конспірації.

Так, наприклад, ввечері 14 листопада 2018 року для заїзду на територію Адміністрації президента Вадим Столар з паперами у руках біля воріт АП пересаджувався у спеціальний автомобіль, який на момент приїзду бізнесмена вже чекав у дворі. Номерні знаки автомобіля зареєстровані на інше авто, а тому мають ознаки номерних знаків прикриття.

​​Вивезли Столара через ті ж ворота Адміністрації президента. Але пересадку бізнесмена до кортежу здійснили вже у кварталі від АП. Після цього позашляховик, який завозив і вивозив Столара, повернувся до Адміністрації вже через інші ворота.

Також журналістами вдалося стати свідками і двох інших випадків відвідин Столаром Адміністрації президента: у жовтні та в грудні.

В Адміністрації президента на питання журналістів стосовно мети візитів Вадима Столара відповіли, що президент не мав зустрічей з бізнесменом, але відмовились повідомити, з ким саме той зустрічався.

«Схеми» намагалися зв’язатися і з самим Вадимом Столаром, щоб спитати, до кого і навіщо він регулярно приїжджає в офіс президента і чому потайки. Утім на дзвінки він не відповідав, а питання в месенджері прочитав, але залишив без відповіді.

Вадим Столар був депутатом Верховної Ради від «Партії регіонів» за часів Януковича. Має інтереси в столиці – у сфері будівництва та нерухомості.

З-поміж іншого співзасновував «Компанії «Еліта-Будінвест», діяльність якої, за даними ЗМІ, пов’язана з однією з наймасштабніших будівельних афер в Києві на початку двохтисячних – ​«Еліта Центр».

​Хоча зараз Столар не обіймає жодної посади в мерії і є бізнесменом, в експертному середовищі його називають «сірим кардиналом» Києва, який начебто відповідає навіть за деякі кадрові призначення.

Влітку 2017 року «Схеми» робили розслідування про спільний переліт з італійського міста Неаполь мера Києва Віталія Кличка, відомого столичного забудовника, нардепа Максима Микитася та того ж таки Вадима Столара.

За рік до того – у липні 2016-ого – журналістам вдалося зафіксувати, як Вадим Столар прилетів чартером вже з іншим відомим столичним забудовником Ігорем Кушніром.

Ігор Кушнір – голова правління та президент компанії «Київміськбуд». Це найбільший столичний забудовник. «Київміськбуд» на 80 відсотків належить до комунальної власності міста Києва, а отже, громаді міста.



