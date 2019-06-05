Зеленський: НАТО – це не так страшно

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Україна стане членом НАТО, але не називає часових орієнтирів цього вступу. Про це Зеленський заявив 5 червня у Брюсселі, відповідаючи на запитання кореспондента Радіо Свобода Григорія Жигалова в ефірі телеканалу «1+1» про те, чи не побоюється президент активізації зусиль Росії з протидії намірам України.

«По-перше, у нас незалежна країна, і це наш вибір, наш курс, я завжди казав, що наш курс до Європи – це закріплено в Конституції України, і наш курс до НАТО – це безпека, рівень нашої армії. Я казав, що ми інформаційно повинні розповісти кожному українцю, що таке НАТО, що це не так страшно, і коли українці будуть усі готові, ми обов’язково винесемо це питання на референдум, і Україна обов’язково буде в НАТО. Тому мій виступ гарно всі сприймали, гарно приймають Україну, це найголовніше», – сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський має «сильний мандат» для втілення ключових реформ, зокрема закону про національну безпеку, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ під час спільної прес-конференції з Зеленським у Брюсселі 4 червня.

«У вас зараз дуже сильний мандат провести ключові реформи, боротися з корупцією, а також зміцнити верховенство права. Ці реформи є ключовими для забезпечення безпеки та процвітання всіх українців і наближення України ближче до НАТО. Всі ми вітаємо ухвалення українського закону про національну безпеку і заохочуємо вас якомога швидше його виконувати, це дуже важливе законодавство. Ми будемо вас підтримувати», – заявив Столтенберґ.

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Володимир Зеленський у відповідь запевнив, що Україна зберігатиме курс на інтеграцію в НАТО та Європейський союз, і подякував генеральному секретареві за «політичну і практичну підтримку», яку члени Альянсу надають Києву.

«Ми готові до перемовин з Росією, ми готові виконувати Мінські домовленості, але ми маємо в першу чергу бути здатні захистити себе, стати сильніше економічно, політично і у військовому плані», – зазначив президент.

Попередник Зеленського на посаді президента України Петро Порошенко під час виборчої кампанії наголошував, що сстратегічною метою України є подача заявки на вступ до НАТО у 2023 році.