Убивство поліцейським 5-річного хлопчика. Як реагують українці на акціях та у соцмережах?

Українське суспільство сколихнуло повідомлення про смерть дитини, яка стала жертвою пострілу поліцейського на Київщині. Поліцейський був не на роботі. На підпитку, він вправлявся із стрільби. Під час одного з пострілів куля потрапила у 5-річного хлопчика, який був у сусідньому дворі. На третю добу дитина померла. Як відреагували українці? Що пишуть про цей інцидент у соціальних мережах? Чи вважають адекватними дії правоохоронних органів та реакцію керівництва МВС? Що, на їхню думку, треба зробити, щоб такого більше не було?

31 травня 2019 року на приватному подвір’ї у Переяславі-Хмельницькому двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь. Вони вирішили постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що одна із куль влучила у голову хлопчика, який грався у сусідньому дворі.

Дитину у важкому стані доправили до лікарні, а потім перевезли до Київського міського центру дитячої нейрохірургії.

Поліцейським спочатку висунули підозру за статтями «хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень».

Лікарі ж повідомили, що куля пошкодила ліву півкулю головного мозку хлопчика і застрягла у голові, стан дитини вкрай важкий, хлопчика тримали на апараті штучної вентиляції легень, роботу серцево-судинної системи підтримували за допомогою медикаментів. Дитині зробили дві операції, видалили гематому та частину черепа, але вилучити кулю не було можливості.

3 червня хлопчик помер.

Генпрокуратура повідомила про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство» – ч. 2 п.п. 2 і 7 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини із хуліганських мотивів), що карається позбавленням волі на 10-15 років або довічним ув’язненням.

Який запобіжний захід обрав суд?

У залі Голосіївського суду 4 червня підозру в убивстві оголосили поліцейському Івану Приходьку.

Адвокати підозрюваного наполягали, що поки не доведено, що вбивство є умисним, то справу не можна кваліфікувати як умисне вбивство.

Врешті, суд вирішив узяти підозрюваного Івана Приходька під варту на 2 місяці без можливості внесення застави.

Сторона обвинувачення наголосила, що у випадку іншої форми запобіжного заходу підозрюваний може втекти, тиснути на свідків чи знищити речові докази.

Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави і другого підозрюваного – поліцейського Володимира Петровця.

Як відреагували у МВС?

Повідомлення про завдання поліцейським вогнепального поранення дитині почали ширитися 31 травня.

Офіційна інформація на сайті Міністерства внутрішніх справ України з’явилася 1 червня. Там, зокрема, повідомляли, що «на місці події працювала слідчо-оперативна група Переяслав-Хмельницького відділу поліції. Поліцейські проводять комплекс необхідних заходів щодо встановлення причин та обставин отримання травми дитиною, з’ясовуються усі деталі, опитуються свідки».

Також повідомили, що у зв’язку з тим, що до інциденту причетний поліцейський, матеріали перевірки та речові докази були відправлені до Державного бюро розслідувань, працівники якого будуть здійснювати подальші процесуальні дії.

Частково текст цього повідомлення перецитував у себе на сторінці у мережі Facebook голова Національної поліції України Сергій Князєв.

Реакція Князєва на вогнепальне поранення поліцейським дитини з’явилася аж на початку доби 2 червня.

«Двоє підозрюваних у важкому пораненні 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому – затримані поліцією спільно з Державним бюро розслідувань у порядку статті 208 КПК. Це поліцейські, які під час скоєного перебували поза службою, без табельної зброї, у стані алкогольного сп‘яніння. Наразі вони перебувають у відділку поліції, де з ними проводять першочергові слідчі дії».

Увечері 3 червня сайт Міністерства внутрішніх справ повідомив, що керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, і вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції.

Керівництво Нацполіції і МВС висловило співчуття рідним загиблої дитини.

Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних

«Керівництво МВС та Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє, що максимально сприятиме розслідуванню трагедії. Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький Київської області були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству», – йдеться в повідомленні.

Голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що його відомство максимально сприятиме розслідуванню трагедії.

«Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних», – сказав Князєв.

Рапорт про відставку подав керівник поліції Київської області Дмитро Ценов. Він зазначив, що несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області.

Прошу голову Нацполіції відправити мене в найгарячішу точку нашої держави, в ООС

«Перш за все хочу висловити співчуття щодо втрати батьками синочка. Як керівник поліції Київської області я несу відповідальність за дії моїх підлеглих. Я написав рапорт про моє звільнення та прошу голову Нацполіції відправити мене в найгарячішу точку нашої держави, в ООС», – керівник Київської обласної поліції Дмитро Ценов

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков до середини дня 4 червня ніяк не зреагував на цей інцидент.

Реакція президента і прем’єра

Від спроб зам’яти цю справу застеріг президент Володимир Зеленський.

«Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам’яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Співчуття висловив прем’єр-міністр Володимир Гройсман і теж застеріг від виправдань.

«Винні у смерті хлопчика з Переяслава-Хмельницького мають бути жорстко покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Щирі співчуття батькам», – написав Гройсман.

Реакції громадян

Найперші реакції з’явилися на сторінках у соціальних мережах пересічних громадян України. Люди висловлювали обурення, згадували Врадіївку, смерть Ігоря Індила у відділку, катування та побиття у відділках, дії «Беркуту» на Майдані, інцидент у Княжичах, нарікали на імітацію реформи, а не справжнє реформування поліції.

«Княжичі, нерозслідувані вбивства, кришування грального бізнесу, повна бездіяльність поліції на місцях, громадяни, навіть, не звертаються за допомогою.... Чи не пора покласти цьому край?!», – написав у коментарі користувач Віктор Гордійченко.

Оборонець Донецького аеропорту Кирило Недря, який працює в ДБР, наголосив, що немає нічого ціннішого за життя дитини.

Оборонець Савур-Могили Максим Музика, застеріг: убивці мають бути покарані.

Увечері 3 червня активісти зібралися біля будівлі МВС у Києві. Вони принесли іграшки і запалили свічки.

Також там була група людей, яка запалила фаєри і скандувала речівки про відставку міністра Авакова.

Вранці іграшки біля входу в МВС прибрали, що викликало додаткову хвилю обурення.

«Я не знаю, що сказати...», – так прокоментувала це одна з ініціаторок акції під МВС, координатор Медійної ініціативи за права людини Ольга Решетилова.

Активісти зареєстрували петицію про відставку міністра Арсена Авакова, пишуть клопотання про трансляцію судових засідань у цій справі, а також закликають 4 червня о 19-й годині вийти під місцеві управління МВС із вимогою належного розслідування убивства 5-річного хлопчика на акцію «Безкарність убиває».

Акція із висловлення співчуття відбулася у Львові.

Біля приміщення Головного управління Нацполіції кілька представників різних громадських організацій 4 червня запалили лампадки і поставили портрет загиблого Кирила Тлявова.

Акцію організував місцевий активіст Михайло Яворський. Він розповів Радіо Свобода, що у Facebook закликав людей прийти.

«Тут люди без політичних гасел. Нехай львів’яни приходять і висловлюють своє ставлення до тієї трагедії, яка сталась. Висловлюємо співчуття родині. Винні у вбивстві мають максимально відповісти, їх мають судити за відповідною статтею. Суспільство має знати, як ці правоохоронці проходили переатестацію, як залишились у поліції. Багато старих працівників залишились у поліції, і реформа не відбулась до кінця. Це великий прецедент. Чи піде міністр Аваков у відставку?», – запитує Яворський.

Звернули у соціальних мережах увагу і на те, що прокурор сказав, що немає прямих підтверджень, що підозрювані були п’яні, а також на кваліфікацію – умисне убивство.

Igor Chychkan «ці поліцейські мали умисел та мотив вбити цю дитину, чи як?? чому саме «умисне вбивство»? Щоб справа розвалилась в суді?», – ось один із коментарів під постом генерального прокурора Юрія Луценка про перекваліфікацію злочину.

Mykola Siryi На що був спрямований умисел? Навіщо ставити фахові запитання, коли важливіша політична оцінка... Як завжди.

Iryna Bekeshkina Юрій Луценко Хочу ще нагадати, що спочатку поліція кваліфікувала це як «нещасний випадок» – ну, впала дитина на асфальт і розбила голову. Вони справді не розуміють різницю між раною від удару і від кулі? Чи захищали «своїх»? І якби не позиція медиків, так би й лишилося «нещасним випадком»

Любомир Футорський. Будучи батьком чотирьох дітей, найменшим із яких щойно виповнилось пять – вони близнята – я зараз перебуваю у стані, який навіть не здатний описати словами. Це вбивство поставило саме існування права і справедливості на грань, яку, якщо перейти, то почнеться таке, шо Врадіївка і Майдан здадуться казкою для дітей…

Вимагаючи справедливості – бути справедливим

Висловив співчуття родині загиблого хлопчика і наголосив на необхідності об’єктивного розслідування і справедливого покарання народний депутат Борислав Береза. Однак, він застеріг від узагальнень та політизації цієї ситуації, а також навів приклади, коли поліцейські рятували життя людей і професійно виконували свою роботу.

1 червня в селі Атаки Хотинського району Чернівецької області співробітник поліції врятував дівчину, яка стрибнула з мосту в річку Дністер.

27 грудня 2018 року Євген Ткаченко, інспектор управління патрульної поліції у Полтавській області, врятував життя жінці, витягнувши її з-під льоду.

У жовтні 2016, патрульний В’ячеслав Харченко в Києві врятував на пожежі трьох людей, серед них 6-річну дитину.

У 2016 року патрульний поліцейський Костянтин Харченко в Запоріжжі врятував від смерті людину, якій бандити прострелили легеню.

20 серпня 2018 року Співробітник підрозділу ТОР капрал Буценко з Маріуполя, перебуваючи в Харкові, обеззброїв і затримав чоловіка, який погрожував дітям пістолетом.

18 жовтня 2018 року у Вінниці патрульний поліцейський заступився за жінку з дитиною і постраждав від дій агресивного чоловіка, який намагався їх убити.

Не робіть із загибелі дитини політичну технологію

«І таких випадків безліч. І це теж поліцейські. Так що не треба узагальнювати. Це не тільки демотивує поліцейських, які чесно виконують свій обов’язок, а й запускає абсолютно неправильний меседж. Не робіть із загибелі дитини політичну технологію», – написав Береза.