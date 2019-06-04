Керівник поліції Київщини подав у відставку через загибель хлопчика

Керівник поліції Київської області Дмитро Ценов подав рапорт про відставку з посади у зв’язку із загибеллю 5-річного хлопчика, якого поранили поліцейські у Переяслав-Хмельницькому. Про це пізно ввечері 3 червня повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв, інформує МВС України.

«Весь особовий склад поліції приносить співчуття у зв'язку зі смертю Кирила. Ми розуміємо, що це величезне горе для батьків. Ми всі батьки. Генерал Ценов звернувся до мене з рапортом про відставку. Міністром це рішення було підтримане», – заявив Князєв.

Дмитро Ценов відзначив, що несе відповідальність за своїх підлеглих як керівник поліції області.

«Перш за все хочу висловити співчуття щодо втрати батьками синочка. Як керівник поліції Київської області я несу відповідальність за дії моїх підлеглих. Я написав рапорт про моє звільнення та прошу голову Нацполіції відправити мене в найгарячішу точку нашої держави, в ООС», – заявив Дмитро Ценов.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство». За його словами, запобіжний захід поліцейським оберуть завтра в Голосіївському суді Києва.

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

Тим часом, у соцмережах користувачі у понеділок ввечері розмістили фото з імпровізованого пікету під стінами МВС у Києві з вимогами покарати винних за смерть 5-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.