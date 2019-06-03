Винні будуть покарані – президент і прем’єр про загибель хлопчика у Переяславі-Хмельницькому

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, у причетності до якої підозрюють двох поліцейських.

«Звісно, ніщо у світі не може втішити рідних і близьких. Але я – як президент і як батько – хочу запевнити, що зроблю все, аби винні були покарані по справедливості. Жодного пом’якшення. Жодної спроби зам’яти цю справу. Ця трагедія має стати уроком. Ті, хто повинні дбати про безпеку громадян, мусять щохвилини пам’ятати про свою відповідальність. За життя. Перед людьми, перед народом, перед країною», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Допис схожого змісту у соцмережі залишив також прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«Винні у смерті хлопчика з Переяслава-Хмельницького мають бути жорстко покарані. Жодних виправдань тут бути не може. Щирі співчуття батькам», – написав Гройсман.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство». За його словами, запобіжний захід поліцейським оберуть завтра в Голосіївському суді Києва. Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

Тим часом, у соцмережах користувачі розміщують фото з імпровізованого пікету під стінами МВС із вимогами покарати винних за смерть 5-річного хлопчика на Київщині.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.