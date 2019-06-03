Луценко про загибель 5-річного хлопчика: запобіжний захід поліцейським оберуть 4 червня

Генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що за фактом загибелі 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький на Київщині двом поліцейським 4 червня буде оголошена підозра з перекваліфікацією «умисне вбивство».

«5-річний хлопчик Кирило, який став жертвою двох п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому, що розважалися з вогнепальною зброєю, помер у лікарні. Поранення було вкрай тяжким. У зв’язку із цим прокурори Київської обласної прокуратури змінюють підозру з перекваліфікацією скоєного ними злочину на ч.2 ст. 115 КК України (умисне вбивство) Підозри будуть завтра вручені двом поліцейським в Голосіївському райсуді зранку о 9:00, де їм обиратиметься запобіжний захід. Прокуратура наполягатиме на триманні під вартою», – написав Луценко у Facebook.

За словами генпрокурора, він підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

Раніше сьогодні стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські, помер у лікарні.

У ДБР Радіо Свобода повідомили, що поліцейським висунули підозри у хуліганстві та завданні тяжких тілесних ушкоджень.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.