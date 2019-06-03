Переяслав-Хмельницький: помер поранений внаслідок стрілянини п’ятирічний хлопчик 

П’ятирічний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські, помер 3 червня, повідомили у Державному бюро розслідувань.

«Так, на жаль, є така інформація», – сказав у коментарі Радіо Свобода представник ДБР.

За даними прес-служби бюро, увечері 3 червня суд обиратиме запобіжний захід підозрюваним поліцейським за попередньо висунутими підозрами – у хуліганстві та завданні тяжких тілесних ушкоджень. Слідчі ДБР просять суд взяти підозрюваних під варту без права внесення застави. За словами представника бюро, в разі зміни кваліфікації злочину на цьому етапі слідчі муситимуть готувати нове клопотання.

«Скоріш за все, буде обрано міру запобіжного заходу по відношенню до затриманих за старою підозрою і, відповідно, старим клопотанням. А вже після обрання їм запобіжного заходу у процесі подальших слідчих дій їм буде змінено кваліфікацію вчиненого злочину», – пояснює він.

Наразі невідомо, за якою саме статтею буде кваліфіковано дії підозрюваних у завданні поранення, яке призвело до смерті дитини.

3 червня ДБР повідомили двом підозрюваним про підозру у заподіянні тілесного ушкодження з необережності.

За даними ДБР, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяслав-Хмельницькому.

«Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевим банкам та іншим предметам з невстановленої наразі вогнепальної зброї. Варто зазначити, що стрілянина відбувалася у місцевості, де могли б перебувати сторонні люди. Згодом, орієнтовно о 15:30, поліцейські разом із невстановленими особами влучили в 5 річного хлопчика, чим завдали йому тяжкі тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні ДБР.

Раніше 3 червня речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко повідомив, що підозру у вчиненні тілесних ушкоджень доповнили також кваліфікацією в хуліганстві, яка передбачає можливе покарання на термін від трьох до семи років.