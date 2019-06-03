Сутички біля Одеського медуніверситету: до відділку поліції забрали понад 50 людей

На території Одеського національного медичного університету 3 червня сталися сутички, в результаті яких до відділку поліції була доставлена 51 людина. Як інформує сайт поліції Одещини, усі вони дають пояснення стосовно подій у медичному університеті.

Повідомляється, що під час конфлікту травмувань зазнав поліцейський.

Водночас сайт Міністерства охорони здоров’я повідомляє, що внаслідок сутичок біля Одеського медуніверситету постраждали 28 людей.

«Зранку 3 червня Наглядова рада ОНМедУ в будівлі ректорату розпочала позачергове засідання щодо розгляду численних скарг від співробітників про вчинення тиску на них та незаконні звільнення, що відбуваються в університеті. За декілька годин після початку засідання до будівлі увірвались невідомі особи, які використовували сльозогінний газ і силовими методами зірвали засідання», – повідомили у МОЗ.

«Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо дії учасників конфлікту кваліфікуються за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України», – додали у поліції.

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що Одеський медуніверситет «досі захоплений прихильниками екс-ректора Валерія Запорожана, які перешкоджають уповноваженим особам здійснювати управління закладом».

Валерій Запорожан був звільнений з посади ректора Одеського національного медичного університету в липні 2018 року.