Через нещасний випадок на «Козак-фест» поліція відкрила кримінальне провадження

За фактом нещасного випадку із загибеллю людини та двома постраждалими на фестивалі «Козак-фест» на Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження. Про це Радіо Свобода повідомила 2 червня речниця обласної поліції Ольга Кузнецова.

За її даними, провадження відкрили за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з поміткою «нещасний випадок».

За її словами, буревій відірвав частину конструкції сцени, яка впала в натовп. Уже встановлено, що смертельно травмований – житель Дніпра, 1971 року народження, який брав участь в обслуговуванні і монтажі сцени.

Дві постраждалі жінки – отримали переломи кінцівок, їм надали допомогу в лікарні, зараз вони лікуються амбулаторно.

«Відкрите кримінальне провадження, проводяться всі необхідні слідчі заходи для з’ясування обставин, які призвели до таких наслідків», – сказала речниця.

Інцидент стався 1 червня близько 21:00 в урочищі Княжі Байраки села Жовтоолександрівка П’ятихатського району, де проводився фестиваль.