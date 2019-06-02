На фестивалі Kozak Fest загинула людина, всі заходи 2 червня скасовані

Під час негоди на музичному фестивалі Kozak Fest у Дніпропетровській області 1 червня загинула одна людина, ще двоє зазнали травм, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна» з посиланням на дані обласного управління ДСНС у Дніпропетровській області. Усі заходи 2 червня на фестивалі скасовані, вказали організатори.

«В результаті сильного пориву вітру, грози і шквального дощу на місці проведення етно-рок-фестивалю Kozak Fest зірвало дах сцени, в результаті чого загинула одна людина 1971 року народження», – повідомили рятувальники.

Ще двоє людей зазнали травм, це жінка 1967 року народження, у неї перелом ноги, у чоловіка 1978 року народження – перелом ступні.

«Рятувальники витягли 53 легкових автомобілі і врятували 135 осіб», – зазначили у відомстві.

«З гуртом усе в порядку, але виступ не відбувся через те, що ураган налетів до виступу хедлайнерів», – повідомив у Facebook учасник гурту Pianoбой Дмитро Шуров.

«Через стихійне лихо всі заходи, які були заплановані на сьогодні, 2 червня, скасовані. Всю ніч команда Kozak Fest намагалась ліквідувати наслідки негоди, але, на жаль, за такий короткий проміжок часу неможливо відновити повноцінну роботу сцени, яка постраждала найбільше», – поінформували організатори фестивалю.