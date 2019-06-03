Прокуратура просить суд заарештувати поліцейських через поранення дитини – Лисенко

Прокуратура Київської області додатково кваліфікувала дії двох патрульних поліцейських, підозрюваних у пораненні дитини, як хуліганство із застосуванням зброї, що призвело до тілесних ушкоджень, і скерувала до суду клопотання про їх арешт. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

Покарання за таке правопорушення, згідно з Кримінальним кодексом, може полягати в позбавленні волі на термін від трьох до семи років.

Таким чином прокурори доповнили попередню кваліфікацію правопорушення – завдання тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень. Санкція за цю статтю передбачала штраф, виправні роботи або обмеження волі терміном до двох років.

«Працівникам патрульної поліції повідомлено про нову підозру та підготовлено клопотання в суд про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаних посад. Вказані клопотання скеровано до Голосіївського районного суду міста Києва», – повідомив речник ГПУ.

Він додав, що розслідування перебуває на особистому контролі прокурора Київської області.

Досудове розслідування триває та перебуває на особистому контролі прокурора області.

1 червня Державне бюро розслідувань повідомило, що розслідує ймовірне поранення, якого співробітники Переяслав-Хмельницького відділу поліції завдали п’ятирічному хлопчику. Дитина отримала вогнепальне поранення голови і, за інформацією в ЗМІ, перебуває у тяжкому стані. Патрульних поліцейських, імена яких не називають, затримали.