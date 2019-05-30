На Дніпропетровщині відкрили справу через масову бійку школярок

На Дніпропетровщині через масову бійку школярок відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України (легкі тілесні ушкодження). Інформацію про це 30 травня Радіо Свобода підтвердили в Кам’янському відділенні поліції.

За даними поліції, у сутичці брали участь дівчата віком 14-15 років.

Все почалося з конфлікту між двома школярками з різних навчальних закладів, які з’ясовували стосунки, привівши з собою подруг.

У поліції повідомили, що в результаті інциденту постраждали двоє дівчат, за даними судмедекспертизи, у них легкі тілесні ушкодження. Їхні батьки звернулися до правоохоронців.

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Як повідомили в поліції, наразі встановлені всі учасники інциденту з одного та іншого боку. З ними і їхніми батьками педагоги та правоохоронці провели профілактичну бесіду.

Причини і обставини конфлікту встановлює слідство.