Поліція: у Києві оштрафували матір підлітка, який цькував однокласника

Суд у Києві склав адмінпротокол за фактом булінгу на матір підлітка, який вдарив та ображав однолітка, повідомляє поліція.

Жінка заплатить штраф – 850 гривень.

«До співробітників Шевченківського управління поліції із заявою звернулися батьки школяра. Правоохоронцям вони розповіли, що однокласник б’є їхнього сина, при цьому нецензурно висловлюється у його адресу в присутності інших. Правоохоронці поспілкувались із учнями й батьками, а також із викладачами закладу. Педагоги повідомили, що адміністрація школи неодноразово проводила з батьками порушника бесіди щодо поведінки їхнього сина під час уроків та використання нецензурної лексики», – йдеться в повідомленні.

Вперше в Україні судове рішення у справі про булінг ухвалили у лютому цього року.

18 грудня 2018 року Верховна Рада підтримала законопроект, який запроваджує штрафи за булінг (цькування) учнів. 16 січня документ підписав президент.

Відтепер булінг карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень) або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Якщо цькування вчинене повторно або групою людей, покарання стає жорсткішим – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень) штрафу або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Якщо правопорушення вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, їхніх батьків або опікунів каратимуть штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.