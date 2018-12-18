Рада підтримала запровадження штрафів за булінг учнів

Верховна Рада України підтримала запровадження штрафів за булінг (цькування) учнів. Відповідне рішення підтримали 228 народних депутатів.

Законопроект, зокрема, доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 173-4. Вона визначає булінг як «діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого».

Згідно з документом, булінг карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень) або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Якщо цькування вчинене повторно або групою людей, покарання стає жорсткішим – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень) штрафу або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Якщо правопорушення вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, на їхніх батьків або опікунів каратимуть штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.

6 серпня Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію «#СтопБулінг», орієнтовану на дітей та їхніх батьків.

Читайте також: У 2017 році в школах було 109 тисяч звернень до психологів через цькування – МОН

За даними дослідження «UNICEF Україна» за 2017 рік, 67% дітей зіштовхувалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися по допомогу.

Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я 2016 року, Україна посідає дев’яте місце серед 42 досліджуваних країн за відсотком жертв булінгу серед 15-річних.

Читайте також: Булінг, або шкільне цькування: налякати поліцією не вдасться, що ж робити?

Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу. Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або заслужити собі загальний авторитет. Це явище все більше поширюється як в Україні, так і в усьому світі.