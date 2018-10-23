Свято без торта, зламаний хребет та підсипана «Віагра»: як цькують учнів в українських школах

У Харкові – скандал: в одній із місцевих шкіл батьки шостого класу вирішили влаштувати свято на честь завершення першої чверті. Але закінчилось усе сльозами однієї з учениць, якій не дісталось торта через те, що її мама і тато принципово відмовляються здавати гроші до шкільного фонду, на чому наголосила дівчинці одна з представниць батьківського комітету. Радіо Свобода спробувало розібратися у ситуації та пригадати схожі випадки, які ставалися в Україні за останній час, а також те, чим вони закінчились.
Про ситуацію, що сталася у харківській школі № 151, стало відомо після допису чоловіка на ім’я Євген Товстолуг із Харкова у Facebook-спільноті «Батьки SOS».
«Свято вдалося на славу. Усім було весело, крім тієї дівчинки. Адже їй не дісталося нічого з батьківського столу. Під час інших свят батьки купували великий цілий торт і під час розрізання їй відрізали шматок за рахунок інших дітей, а цього разу усе було строго порційно і дати за рахунок інших дітей не вдалося», – написав він, наголосивши, що мама цієї учениці принципово не здає грошей на жодні потреби класу, тому і цього разу до ініціативи не долучилася.
Описана чоловіком ситуація викликала цілий шквал обурення. Одні почали звинувачувати у тому, що сталося, маму ображеної дитини.
«Мама знала? Так! Її дитину повинні годувати інші батьки?… Потім підуть ще свята… Є категорія людей, яким усі винні», – написала користувач Галина Жиліна.
Водночас були і ті, хто побачив у цій ситуації ознаки булінгу школярки через принципову позицію її батьків. Наприклад, журналістка Мар’яна П’єцух.
«Це знущання. Перетворили садки-школи на реалізацію батьківських амбіцій, і кому не треба оце все, чомусь виходить крайній… В результаті батьки фактично стають заручниками чужих забаганок. «Це заради наших дітей!»… То що ж вам заважає поза межами школи робити добро своїм дітям?» – запитує вона.
Радіо Свобода знайшло матір дівчинки, якій не дісталося святкового торта. Нею виявилася Тетяна Кравець. За словами жінки, ні про яке свято того дня не йшлося.
«Це придумала, як з’ясувалося згодом, батьківська «трійка» як сюрприз, – розповідає вона. – Взагалі вони йшли з класом того дня після другого уроку на екскурсію до «Приватбанку». Ми були проти цієї екскурсії і сказали дитині після уроку прийти додому».
Але, за словами Тетяни, вчителька змусила її дочку піти з класом, а згодом і бути присутньою на розрізанні торта.
«Усім різали торт, а їй ні. Діти запитали, чому так. На що представник батьківської «трійки» відповів голосно на увесь клас, що Діані немає торта, бо її тато не здає гроші», – розповіла мати.
Вона додає, що після цього дочка попрохала її відпустити додому, але їй заборонили іти. Далі, зі слів Тетяни, дівчинка почала плакати, а хлопці-однокласники знімати це на телефон.
Чи стала ця ситуація помстою батьківського комітету за принципову позицію не брати участі у шкільних зборах коштів, жінка стверджувати не береться, але наголошує, що приниження її дитини з боку класу, батьків та вчителя було.
«Гроші не хочемо здавати, бо ми розцінюємо це як побори. Чи не забагато – 50 гривень на місяць лише з одного на солодкий стіл? І це при тому, що в класі 32 дитини, тобто виходить 1600 гривень на таке святкування», – запитує Тетяна.
Наразі вона написала скарги та мала розмову з заступником директора з виховної роботи 151-ї школи.
Радіо Свобода також звернулося до керівництва навчального закладу. Заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Кузьменко переконує, що класний керівник у цьому святкуванні участі не брав і не змушував залишатися дочку Тетяни Кравець на святкуванні.
«Учнів пригощали тортом буквально у останні 5–10 хвилин класної години. Саме у цей час класного керівника у кабінеті не було, вона вийшла, а коли повернулась, то діти закінчили, а цієї дівчинки в класі вже не було. Про все вчитель дізналась уже від мами ображеної дитини», – розповіла методист у коментарі Радіо Свобода та додала, що ученицю дорослі не відпускали з класу саме через відсутність класного керівника, який, за їхніми словами, і мав вирішувати це питання.
Світлана Кузьменко підтверджує, що від однієї з представниць батьківської «трійки» справді пролунала фраза на адресу дівчинки про батька і його відмову здавати гроші. Але, зі слів педагога, з цією жінкою вже провели бесіду, і вона жалкує через такий «сплеск емоцій» та готова вибачитися перед родиною.
Окрім того, методист зауважує, що після інциденту поговорили і з самими дітьми, які стверджують, що пропонували ображеній дівчинці торт, але вона від нього відмовилась.
Наразі керівника 6-Б класу відсторонили від виконання службових обов’язків, а заступник директора з навчально-виховної роботи має намір провести батьківські збори, одним із питань яких буде пропозиція відсторонити згадану учасницю батьківського комітету від участі у його керівництві.
Утім, випадок із тортом, який стався нині у 151-й школі Харкова, – не єдиний гучний приклад шкільного булінгу за останній час.
Так, наприкінці липня група одеських дівчат-підлітків жорстоко побила школярку, знявши цей процес на відео. Причиною сутички став хлопець, який спочатку зустрічався з однією із нападниць, а згодом почав залицятися до дівчини, на яку і напали. Після набуття розголосу про цей інцидент батьків правопорушниць притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 ККУ (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Пізніше справу перекваліфікували, і тепер прокуратура просить суд притягнути двох нападниць за побиття, а щодо ще двох застосувати примусові заходи виховання.
Іще один постраждалий від цькування у школі – учень київського ліцею податкової та рекламної справи № 21 Максим Черніков. Іще на початку 2018-го два однокласники зламали йому хребет під час перерви, в результаті чого хлопець на довгі місці був прикутий до ліжка. Після події в ліцеї провели розслідування, співробітники і директор отримали дисциплінарне стягнення, а учнів, які побили хлопця, поставили на внутрішній шкільний облік та розпочали з ними профілактично-виховну роботу. Мама Максима тим часом домоглася порушення кримінальної справи проти нападників і оголосила про намір захистити права своєї дитини в Європейському суді з прав людини.
А ось Давид Лавриненко із селища Чорнобай Черкаської області після побиття однокласниками взагалі впав у кому. Також йому зробили дві операції та видалили селезінку. У поліції через цей інцидент порушили справу за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).
Зі ще однієї школярки познущались на Закарпатті: десятикласниці Вірі на перерві однокласники підсипали у напій «Віагру», а вона, не знаючи цього, випила рідину. Згодом дівчина таки дізналася про таблетку і звернулася за допомогою до шкільного медпункту: її нудило та боліла голова. Наразі батьки постраждалої мають намір вимагати службового розслідування щодо неналежного виконання вчителями та медиками своїх обов’язків, а громадські активісти звернулися до місцевої влади, поліції, прокуратури і уповноваженого президента з прав дитини через цей інцидент.
За даними Міністерства освіти, у 2017 році до шкільних психологів через булінг зверталися 109 тисяч разів. При цьому у МОН додають, що найбільш поширеним є психологічне та фізичне цькування.
В Інституті дослідження екстремізму тим часом стверджують, що вісім із десяти дітей є жертвами або свідками знущання у школах. А у «UNICEF Україна» кажуть, що за минулий рік за 40 відсотків постраждалих взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою.
На початку серпня Міністерство юстиції України розпочало інформаційну кампанію «#СтопБулінг», а у парламенті виступили з ініціативою запровадження штрафів за знущання.
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