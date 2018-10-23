Свято без торта, зламаний хребет та підсипана «Віагра»: як цькують учнів в українських школах

У Харкові –​ скандал: в одній із місцевих шкіл батьки шостого класу вирішили влаштувати свято на честь завершення першої чверті. Але закінчилось усе сльозами однієї з учениць, якій не дісталось торта через те, що її мама і тато принципово відмовляються здавати гроші до шкільного фонду, на чому наголосила дівчинці одна з представниць батьківського комітету. Радіо Свобода спробувало розібратися у ситуації та пригадати схожі випадки, які ставалися в Україні за останній час, а також те, чим вони закінчились.

Про ситуацію, що сталася у харківській школі № 151, стало відомо після допису чоловіка на ім’я Євген Товстолуг із Харкова у Facebook-спільноті «Батьки SOS».

«Свято вдалося на славу. Усім було весело, крім тієї дівчинки. Адже їй не дісталося нічого з батьківського столу. Під час інших свят батьки купували великий цілий торт і під час розрізання їй відрізали шматок за рахунок інших дітей, а цього разу усе було строго порційно і дати за рахунок інших дітей не вдалося», – написав він, наголосивши, що мама цієї учениці принципово не здає грошей на жодні потреби класу, тому і цього разу до ініціативи не долучилася.

Описана чоловіком ситуація викликала цілий шквал обурення. Одні почали звинувачувати у тому, що сталося, маму ображеної дитини.

«Мама знала? Так! Її дитину повинні годувати інші батьки?… Потім підуть ще свята… Є категорія людей, яким усі винні», – написала користувач Галина Жиліна.

Водночас були і ті, хто побачив у цій ситуації ознаки булінгу школярки через принципову позицію її батьків. Наприклад, журналістка Мар’яна П’єцух.

«Це знущання. Перетворили садки-школи на реалізацію батьківських амбіцій, і кому не треба оце все, чомусь виходить крайній… В результаті батьки фактично стають заручниками чужих забаганок. «Це заради наших дітей!»… То що ж вам заважає поза межами школи робити добро своїм дітям?» – запитує вона.

Радіо Свобода знайшло матір дівчинки, якій не дісталося святкового торта. Нею виявилася Тетяна Кравець. За словами жінки, ні про яке свято того дня не йшлося.

​«Це придумала, як з’ясувалося згодом, батьківська «трійка» як сюрприз, – розповідає вона. – Взагалі вони йшли з класом того дня після другого уроку на екскурсію до «Приватбанку». Ми були проти цієї екскурсії і сказали дитині після уроку прийти додому».

Але, за словами Тетяни, вчителька змусила її дочку піти з класом, а згодом і бути присутньою на розрізанні торта.

«Усім різали торт, а їй ні. Діти запитали, чому так. На що представник батьківської «трійки» відповів голосно на увесь клас, що Діані немає торта, бо її тато не здає гроші», – розповіла мати.

Вона додає, що після цього дочка попрохала її відпустити додому, але їй заборонили іти. Далі, зі слів Тетяни, дівчинка почала плакати, а хлопці-однокласники знімати це на телефон.

Чи стала ця ситуація помстою батьківського комітету за принципову позицію не брати участі у шкільних зборах коштів, жінка стверджувати не береться, але наголошує, що приниження її дитини з боку класу, батьків та вчителя було.

«Гроші не хочемо здавати, бо ми розцінюємо це як побори. Чи не забагато – 50 гривень на місяць лише з одного на солодкий стіл? І це при тому, що в класі 32 дитини, тобто виходить 1600 гривень на таке святкування», – запитує Тетяна.

Наразі вона написала скарги та мала розмову з заступником директора з виховної роботи 151-ї школи.

Радіо Свобода також звернулося до керівництва навчального закладу. Заступник директора з навчально-виховної роботи Світлана Кузьменко переконує, що класний керівник у цьому святкуванні участі не брав і не змушував залишатися дочку Тетяни Кравець на святкуванні.

«Учнів пригощали тортом буквально у останні 5–10 хвилин класної години. Саме у цей час класного керівника у кабінеті не було, вона вийшла, а коли повернулась, то діти закінчили, а цієї дівчинки в класі вже не було. Про все вчитель дізналась уже від мами ображеної дитини», – розповіла методист у коментарі Радіо Свобода та додала, що ученицю дорослі не відпускали з класу саме через відсутність класного керівника, який, за їхніми словами, і мав вирішувати це питання.

Світлана Кузьменко підтверджує, що від однієї з представниць батьківської «трійки» справді пролунала фраза на адресу дівчинки про батька і його відмову здавати гроші. Але, зі слів педагога, з цією жінкою вже провели бесіду, і вона жалкує через такий «сплеск емоцій» та готова вибачитися перед родиною.

Окрім того, методист зауважує, що після інциденту поговорили і з самими дітьми, які стверджують, що пропонували ображеній дівчинці торт, але вона від нього відмовилась.

Наразі керівника 6-Б класу відсторонили від виконання службових обов’язків, а заступник директора з навчально-виховної роботи має намір провести батьківські збори, одним із питань яких буде пропозиція відсторонити згадану учасницю батьківського комітету від участі у його керівництві.

Утім, випадок із тортом, який стався нині у 151-й школі Харкова, – не єдиний гучний приклад шкільного булінгу за останній час.

Так, наприкінці липня група одеських дівчат-підлітків жорстоко побила школярку, знявши цей процес на відео. Причиною сутички став хлопець, який спочатку зустрічався з однією із нападниць, а згодом почав залицятися до дівчини, на яку і напали. Після набуття розголосу про цей інцидент батьків правопорушниць притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 184 ККУ (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей). Пізніше справу перекваліфікували, і тепер прокуратура просить суд притягнути двох нападниць за побиття, а щодо ще двох застосувати примусові заходи виховання.

Іще один постраждалий від цькування у школі – учень київського ліцею податкової та рекламної справи № 21 Максим Черніков. Іще на початку 2018-го два однокласники зламали йому хребет під час перерви, в результаті чого хлопець на довгі місці був прикутий до ліжка. Після події в ліцеї провели розслідування, співробітники і директор отримали дисциплінарне стягнення, а учнів, які побили хлопця, поставили на внутрішній шкільний облік та розпочали з ними профілактично-виховну роботу. Мама Максима тим часом домоглася порушення кримінальної справи проти нападників і оголосила про намір захистити права своєї дитини в Європейському суді з прав людини.

А ось Давид Лавриненко із селища Чорнобай Черкаської області після побиття однокласниками взагалі впав у кому. Також йому зробили дві операції та видалили селезінку. У поліції через цей інцидент порушили справу за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Зі ще однієї школярки познущались на Закарпатті: десятикласниці Вірі на перерві однокласники підсипали у напій «Віагру», а вона, не знаючи цього, випила рідину. Згодом дівчина таки дізналася про таблетку і звернулася за допомогою до шкільного медпункту: її нудило та боліла голова. Наразі батьки постраждалої мають намір вимагати службового розслідування щодо неналежного виконання вчителями та медиками своїх обов’язків, а громадські активісти звернулися до місцевої влади, поліції, прокуратури і уповноваженого президента з прав дитини через цей інцидент.

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За даними Міністерства освіти, у 2017 році до шкільних психологів через булінг зверталися 109 тисяч разів. При цьому у МОН додають, що найбільш поширеним є психологічне та фізичне цькування.

В Інституті дослідження екстремізму тим часом стверджують, що вісім із десяти дітей є жертвами або свідками знущання у школах. А ​у «UNICEF Україна» кажуть, що за минулий рік за 40 відсотків постраждалих взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою.

На початку серпня Міністерство юстиції України розпочало інформаційну кампанію «#СтопБулінг», а у парламенті виступили з ініціативою запровадження штрафів за знущання.