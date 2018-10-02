Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроект про булінг

У вівторок, 2 жовтня, Верховна Рада України схвалила за основу законопроект №8584, який визначає поняття булінгу і встановлює адміністративну відповідальність за нього.

Законопроект підтримали 235 народних депутатів.

6 серпня Міністерство юстиції розпочало інформаційну кампанію «#СтопБулінг», орієнтовану на дітей та їхніх батьків.

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За даними дослідження «UNICEF Україна» за 2017 рік, 67% дітей зіштовхувалися з булінгом (були жертвою або свідком), а 40% постраждалих від цькування взагалі ні з ким не ділилися проблемою і не зверталися за допомогою.

Згідно з доповіддю Всесвітньої організації охорони здоров’я 2016 року, Україна посідає дев’яте місце серед 42 досліджуваних країн за відсотком жертв булінгу серед 15-річних.

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Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу. Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або заслужити собі загальний авторитет. Це явище все більше поширюється як в Україні, так і в усьому світі.