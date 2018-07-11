Булінг у школі: депутати пропонують штрафувати батьків і вчителів

Верховній Раді пропонують запровадити штрафи за булінг (цькування).

На сайті Ради 10 липня зареєстрований законопроект № 8584.

Автори документа пропонують запровадити адміністративну відповідальність за булінг.

За булінг, вчинений малолітніми або неповнолітніми від 14 до 16 років, пропонують штрафувати батьків – від 340 до 850 гривень. Крім того, автори законопроекту пропонують представників закладу освіти карати за приховування випадків булінгу штрафом від 850 до 1700 гривень.

Законопроектом «булінг» визначається як «моральне, або фізичне насильство, агресія, у будь-якій формі, або будь-які інші дії, вчинені з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам, що мають ознаки свідомого жорстокого ставлення».

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Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу. Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або заслужити собі загальний авторитет. Це явище все більше поширюється як в Україні, так і в усьому світі.

Минулого року в Українському інституті дослідження екстремізму повідомляли, що з проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей.