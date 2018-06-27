МОН планує протидіяти булінгу в школах

Міністерство освіти і спільно з Мінсоцполітики, Мінкультури та Мінмолодьспорту створять план дій з протидії булінгу (цькування) в навчальних закладах. Про це повідомляє прес-служба МОН.

«Ми маємо багато напрацьованого методичного матеріалу, різноманітних розробок з антибулінгу, але тепер потрібно об’єднати зусилля кожного для того, щоб усе це належно застосовувати. Нашою метою є реально протидіяти такому явищу ще на початковому етапі», – заявила представник МОН Лариса Самсонова.

За її словами, завданням профільних міністерств та громадських організацій буде проводити відповідні тренінги для вчителів зі створення комфортного освітнього середовища.

Крім того, через підручники, лекції планують навчити дітей толерантності, виявляти ознаки насильницької поведінки.

Читайте також: Булінг, або шкільне цькування: налякати поліцією не вдасться, що ж робити?

Булінг (від англійського bullying) – цькування, залякування, агресивне переслідування одного з членів колективу з боку інших представників колективу. Така поведінка має на меті самоствердитися за рахунок когось, підпорядкувати особистість своїм інтересам або заслужити собі загальний авторитет. Це явище все більше поширюється як в Україні, так і в усьому світі.

Минулого року в Українському інституті дослідження екстремізму повідомляли, що з проявами булінгу в Україні стикаються 8 із 10 дітей.