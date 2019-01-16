Президент підписав закон, який запроваджує штрафи за булінг учнів

Президент України Петро Порошенко підписав закон, який запроваджує штрафи за булінг (цькування) учнів, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Документ, зокрема, доповнює Кодекс України про адміністративні правопорушення статтею 173-4. Вона визначає булінг як «діяння учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи або такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого».

Згідно з документом, булінг карається штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (850-1700 гривень) або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин. Якщо цькування вчинене повторно або групою людей, покарання стає жорсткішим – від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (1700-3400 гривень) штрафу або громадські роботи на строк від 40 до 60 годин.

Якщо правопорушення вчинене малолітніми або неповнолітніми особами віком від 14 до 16 років, їхніх батьків або опікунів каратимуть штрафом від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 20 до 40 годин.

Верховна Рада підтримала відповідний законопроект 18 грудня 2018 року.