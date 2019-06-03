Керівники Переяслав-Хмельницького підрозділу поліції відсторонені від служби – МВС

Керівники Переяслав-Хмельницького відділу поліції Київщини відсторонені від виконання службових обов’язків, вирішується питання щодо їхнього подальшого перебування в органах поліції. Про це ввечері понеділка повідомляє сайт Міністерства внутрішніх справ.

«Керівництво МВС та Національної поліції України висловлює співчуття рідним 5-річного Кирила з приводу його смерті та запевняє, що максимально сприятиме у розслідуванні трагедії. Підозрювані у смертельному пораненні 5-річного хлопчика у місті Переяслав-Хмельницький Київської області, – були затримані і поміщені до ізолятора тимчасового тримання. Поліція доклала максимальних зусиль у збиранні доказів для слідчих попри те, що самі підозрювані особи – не сприяють слідству», – йдеться в повідомленні.

Крім того, голова Національної поліції Сергій Князєв заявив, що його відомство максимально сприятиме розслідуванню трагедії.

«Такі дії несумісні з присягою та гідністю поліцейського. Ми розраховуємо на найжорсткіше покарання для винних», – сказав Князєв.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство». За його словами, запобіжний захід поліцейським оберуть завтра в Голосіївському суді Києва.

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

Тим часом, у соцмережах користувачі у понеділок ввечері розмістили фото з імпровізованого пікету під стінами МВС у Києві з вимогами покарати винних за смерть 5-річного хлопчика.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.