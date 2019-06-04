Суд у справі підозрюваних у вбивстві 5-річного хлопчика полійцейських – відео засідання

Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Володимира Петровця, другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому. Раніше суд взяв під варту на цих же умовах іншого підозрюваного – поліцейського Івана Приходька. За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі. (Відео «Настоящего времени» – проекту Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки»)