Суд арештував другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика

Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Володимира Петровця, другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика у Переяславі-Хмельницькому.

Раніше суд взяв під варту на цих же умовах іншого підозрюваного – поліцейського Івана Приходька.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.