Суд взяв під варту поліцейського, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика

Голосіївський суд взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави поліцейського Івана Приходька, якого підозрюють у вбивстві 5-річного хлопчика на Київщині.

Обвинувачення наголосило, що підозрюваний, у випадку звільнення під заставу, може втекти, тиснути на свідків чи знищити речові докази.

Адвокати Приходька наполягали, умисел вчинення вбивства не доведено, тому справу не можна перекваліфіковувати на умисне вбивство.

3 червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я міністра МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не коментував.

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика, що був у сусідньому дворі.