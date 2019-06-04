Загибель 5-річного Кирила. Інформація про заарештованих

Лейтенант Іван Приходько та старший сержант Володимир Петровець з поліції Переяслав-Хмельницького – підозрювані у загибелі 5-річного хлопчика Кирила, який напередодні помер у лікарні від отриманого вогнепального поранення. Суд на 60 діб залишив під вартою без можливості внесення застави обох підсудних.

«Я батько двох дітей. І зацікавлений у тому, щоб розібратися в даній ситуації. Я не стріляв у тому напрямку, але якщо експертиза покаже інше – готовий понести відповідальність», – заявив з лави підсудних головний підозрюваний у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлялова лейтенант Нацполіції Іван Приходько 4 червня. Прокурори стверджують, що постріли, які привели до смерті хлопчика, здійснив він.

Другий підозрюваний у цій справі сержант Володимир Петровець, який разом з Приходьком перебуває на лаві підсудних, також заперечує свою причетність до скоєння смертельного пострілу в голову дитини. Адвокат сім'ї потерпілих Олександр Щербина вважає, що Петровець може бути причетним до зникнення зброї з місця злочину. «Перед тим, як зникла зброя, проходили обшуки приміщення. За свідченнями свідків, зброя залишалася в будинку Петровця, але під час обшуку її не знайшли. Я вважаю, що ця людина є суспільно небезпечною. Він відмовився від зняття слідів з рук», –​ заявив Щербина під час судового засідання 4 червня.

Версія слідства

За даними слідства, 31 травня переяславські поліцейські у позаробочий час відпочивали на подвір'ї будинку одного з них (ймовірно, Петровця – ред.) та вживали алкогольні напоїв. Згодом чоловіки вирішили «пристріляти» рушницю та почали цілитися по мішенях. Цей будинок не огороджений парканом та розташований неподалік від дитячого майданчика, на якому й було поранено дитину.

Свою версію того, як дитина отримала такі серйозні травми, спочатку у прес-службі Переяслав-Хмельницького управління Нацполіції виклали так: хлопчик послизнувся та вдарився головою об камінь. Як згодом пояснили в управлінні, це була попередня версія, отримана від родичів до проведення оперативного втручання у лікарні. «Враховуючи отриману інформацію, поліцейські провели додатковий огляд місця події, в ході якого за 70-150 метрів виявили гільзи від патронів Флобера, стаканчики і банки», – повідомили згодом оперативники.

Хто такі лейтенант Приходько та сержант Петровець

Зранку 4 червня перед судовим засіданням з обрання запобіжних заходів Приходьку та Петровцю у кількох джерелах з’явилася інформація про минуле підсудних. За словами активіста Романа Сініцина, обидва чоловіки – колишні співробітники розформованої ДАІ, які не пройшли переатестацію, проте відновилися на службі через суд.

​Головному підозрюваному у пораненні дитини Іванові Приходьку 31 рік. У 2007 році, за оприлюдненими даними, він закінчив Київський індустріальний технікум. Після служби в армії почав працювати у ДАІ. У 2015 році його призначили командиром відділення взводу 5-ї роти київської поліції.

За інформацією «Дзеркала тижня», у 2016 році Приходько був звільнений за невідповідність, однак поновився на посаді протягом доби, а рішення виніс Окружний адміністративний суд Києва. Наступного року чоловік отримав освіту в Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Сковороди. А з 2018 року працював патрульним поліції у Київській області.

42-річний Володимир Петровець, на подвір’ї якого відпочивали поліцейські, останній рік працював у секторі превенції водної поліції Переяслав-Хмельницького. Він, як і Приходько, теж свого часу працював інспектором ДАІ. У 2005–2006 роках працював у батальйоні спеціального призначення МВС «Кобра», який було розпущено у березні 2014 року. Після цього Петровець повернувся до служби в ДАІ. Під час реформи МВС він у 2015 році був звільнений зі служби, однак згодом його призначили командиром відділення роти особливого призначення №1 у Києві.

У разі доведення вини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення, наголошують у Державному бюро розслідувань.

​Арсен Аваков досі мовчить

Третього червня стало відомо, що 5-річний хлопчик, якого, за даними слідства, поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині, помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що поліцейських підозрюють за статтями про хуліганство і завдання тяжких тілесних ушкоджень, але генпрокурор Юрій Луценко після смерті дитини повідомив про перекваліфікацію справи на «умисне вбивство».

Луценко повідомив, що підписав листа на ім’я керівника МВС Арсена Авакова з вимогою «зняти відповідального за п’яне дикунство керівника райвідділу поліції». Аваков наразі ситуацію із причетністю поліцейських до загибелі дитини не прокоментував.