У Львові біля управління поліції запалили лампадки в пам’ять убитого 5-річного хлопчика

У Львові біля приміщення Головного управління Нацполіції кілька представників різних громадських організацій 4 червня запалили лампадки і поставили портрет п’ятирічного хлопчика Кирила Тлявова, якого, за даними слідства, смертельно поранили патрульні поліцейські у Переяславі-Хмельницькому на Київщині.

Акцію організував місцевий активіст Михайло Яворський. Він розповів Радіо Свобода, що закликав людей прийти у Facebook.

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«Тут люди без політичних гасел. Нехай львів’яни приходять і висловлюють своє ставлення до тієї трагедії, яка сталась. Висловлюємо співчуття родині. Винні у вбивстві мають максимально відповісти, їх мають судити за відповідною статтею. Суспільство має знати, як ці правоохоронці проходили переатестацію, як залишились у поліції. Багато старих працівників залишились у поліції і реформа не відбулась до кінця. Це великий прецедент. Чи піде міністр Аваков у відставку?», – питає Яворський.

Львів’яни активно підписуються під петицією з вимогою про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

О 19 годині 4 червня у Львові запланована масова акція біля управління Нацполіції у рамках всеукраїнської «Безкарність вбиває».

За даними правоохоронців, 31 травня двоє поліцейських відпочивали та вживали алкоголь на подвір’ї приватного сектору у Переяславі-Хмельницькому. Під час відпочинку чоловіки домовилися постріляти по металевих банках із вогнепальної зброї. Пізніше виявилося, що куля влучила у хлопчика Кирила Тлявова, що був у сусідньому дворі. Дитина померла 3 червня у київському шпиталі.