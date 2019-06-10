Кого «Слуга народу», «Європейська солідарність» та інші висувають у Раду

10 червня – останній день висування кандидатів у народні депутати за партійними списками, тому партії та блоки завершують проведення партійних з’їздів. Вікенд був політичним, деякі політсили проводили з’їзди просто неба, одні оголосили, що не беруть до списків тих, хто вже був у парламенті, інші формували першу десятку здебільшого з нинішніх депутатів. Хто ж зібрався до парламенту, кого показали, а кого б воліли приховати партії і що обіцяють виборцям? Про це у програмі «Ваша Свобода» з журналістами Крістіною Бердинських та Максимом Каменєвим