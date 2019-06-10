Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
10 Червень 2019, Київ 20:29
Відео

Кого «Слуга народу», «Європейська солідарність» та інші висувають у Раду

Кого «Слуга народу», «Європейська солідарність» та інші висувають у Раду
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:16 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

10 червня – останній день висування кандидатів у народні депутати за партійними списками, тому партії та блоки завершують проведення партійних з’їздів. Вікенд був політичним, деякі політсили проводили з’їзди просто неба, одні оголосили, що не беруть до списків тих, хто вже був у парламенті, інші формували першу десятку здебільшого з нинішніх депутатів. Хто ж зібрався до парламенту, кого показали, а кого б воліли приховати партії і що обіцяють виборцям? Про це у програмі «Ваша Свобода» з журналістами Крістіною Бердинських та Максимом Каменєвим

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG