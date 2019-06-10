Партії висунули кандидатів на вибори: списки можуть вплинути на рейтинги

Гості програми «Ваша Свобода»: Крістіна Бердинських, журналіст («Новое время»); Максим Каменєв, журналіст, політичний оглядач «Громадського телебачення»

10 червня – останній день висування кандидатів у народні депутати за партійними списками. Тому партії та блоки завершують проведення партійних з’їздів. З’явилися нові соціологічні опитування. За результатами КМІСу, п’ять партій пройшли б до парламенту, якби вибори відбувалися вже нині. Якщо брати тих, хто вже визначився і буде голосувати, то «Слуга народу» набирає 48,5% з опитаних, «Опозиційна платформа – За життя» – 11,8%, 8,1% – за партію «Європейська солідарність», 7,8% – за партію ВО «Батьківщина» і 5,6% набирає «Голос». Результати ще одного рейтингу – це дає можливість пройти ще двом партіям. Але це все там на рівні похибки. Інші не проходять.

Інна Кузнецова: Ці результати соцопитувань ґрунтувалися на відповідях, ще коли люди не бачили списків, вони орієнтувалися лише на прізвище лідера партії. Наскільки те, що партії показали свої списки, якщо не списки, то хай лише «Батьківщина» показала п’ятірку, а всі інші – десятки, двадцятки, а «Слуга народу» й сотню, вплине на те, як будуть вирішувати виборці?

Найбільші проблеми будуть, коли партія «Слуга народу» зайде у парламент. Список складався хаотично. Немає впевненості, що вони не стануть «тушками»

​Крістіна Бердинських: Це вплине, наприклад, на такі партії, як «Голос» і «Європейська солідарність», але не вплине на таку партію, як «Слуга народу». Учора відбувся з’їзд. Там було представлено 100 прізвищ. Буде більше. Вони ледве не 200 осіб готують. Для пересічних виборців більшість прізвищ невідома, але все одно асоціюється з партією, з Зеленським.

Найбільший ризик для президента зараз – не показати результат на виборах. Він його покаже. Високий. Навіть якщо навколо нього буде якийсь скандал, і він втратить, наприклад, 8% рейтингу, його партія, то це не катастрофа. Найбільші проблеми будуть, коли партія «Слуга народу» зайде у парламент. Те, як формувався список – він складався хаотично. Немає стовідсоткової впевненості у цих людях, що вони не стануть «тушками».

Люди, які голосували за Зеленського, зненацька не перейдуть до Порошенка. А люди, які голосували за Порошенка, можуть перейти до Вакарчука

Виборець Вакарчука і виборець Порошенка вже більш уважні саме до складу списків. Я думаю, що між ними може бути якийсь перерозподіл відсотків на користь когось – зростання або зменшення. «Європейська солідарність» Петра Порошенка по інерції президентської кампанії продовжує опонувати перш за все Зеленському, не розуміючи, що зараз головний їхній конкурент зовсім не Зеленський, а, наприклад, Вакарчук. Тому що це все ж таки одне електоральне поле. Люди, які голосували за Зеленського, зненацька не перейдуть до Порошенка. А люди, які голосували за Порошенка, можуть перейти до Вакарчука.

Я бачу перспективи зростання Вакарчука, бо зараз у нього починається величезний регіональний тур. Це зібрання аудиторії. Зеленський започаткував таку тенденцію, коли до політика приходять на зустріч не для того, щоб почути якісь політичні плани на майбутнє, а щоб подивитися на людину і його творчість.

– Пане Каменєв, а чи забере Святослав Вакарчук голоси у Володимира Зеленського?

Ми бачимо, що Вакарчук зростає. Ще місяць тому він не проходив до парламенту, за соцдослідженнями. Тепер партія «Голос» долає 5% бар’єр

​Максим Каменєв: Ми бачимо, що Вакарчук зростає. Ще місяць тому він не проходив до парламенту, за соцдослідженнями. Тепер партія «Голос» долає 5-відсотковий бар’єр. Судячи з того, що у першій тридцятці списку, який вони опублікували, немає одіозних людей, я не бачу якихось репутаційних ризиків для Вакарчука. А тільки це може збити його. Тобто зменшити його рейтинг. Його головна тема – це оновлення влади і нові прогресивні люди. Отже, його завдання – щоб до кінця кампанії не було якихось репутаційних скандалів.

Щодо Зеленського, то тут вони перестрахувалися. Вони зробили грамотний хід, сказали, що ми оголошуємо першу сотню, і ми можемо відкликати тих кандидатів в депутати, які виявляться, можливо, корупціонерами чи учасниками різних схем. Тоді (про це казав Зеленський) цих людей не відкличуть, тому що це не дозволено законодавством, однак викреслять їх зі списку.

У нас партії лідерського типу. Тут більший ризик є для того ж Зеленського. Не вплине оголошення списку на його рейтинги. Однак якщо Зеленський впродовж цього місяця, що залишився до позачергових виборів, зробить щось дуже резонансне, з негативним підтекстом, то це вплине більше, аніж, наприклад, у його списку 96-м знайдуть людину, пов’язану з кимось з оточення Януковича.

– І Володимир Зеленський, і Славко Вакарчук заявили про те, щоб їм допомагали шукати, хто там не такий. Але люди вже починають говорити, що в оточенні Вакарчука є люди Пінчука, так само багато познаходили, когось пов’язують з Арсеном Аваковим, Ігорем Коломойським у списку «Слуги народу»… Партія «Європейська солідарність» оновлена, там немає, як їх називали, «токсичних людей». Хтось пішов в інші політичні сили, хтось балотується по мажоритарці. З першої десятки – четверо нових людей. Протиставлення того, що «95-й квартал» і є 95-а бригада. Чи можна думати, що тут будуть висувати якісь інші гасла також?

Щодо Петра Порошенка і його партії взагалі велике питання, коли він оголосить решту списку

​Максим Каменєв: Щодо Петра Порошенка і його партії взагалі велике питання, коли він оголосить решту списку. 10 людей – вони з незаплямованою репутацією. Навіть ті люди, які були у владі, як Андрій Парубій чи Ірина Геращенко, не були фігурантами якихось резонансних корупційних розслідувань чи чогось іншого.

Якщо у партії «Європейська солідарність», наприклад, 8%, то вона може розраховувати на два-три десятки людей у парламенті. Однак тенденція на оновлення продовжується. Це те, що почалося в 2014 році. Просто тоді був критерій: людина має бути патріотом, поділяти погляди Євромайдану. Офіційно відбирали за відданість Майдану, неофіційно – те, що робив Петро Порошенко, то він список намагався сформувати таким чином, щоб були представлені всі регіональні клани. Можна сказати, що представники регіональної влади та бізнесу.

За яким принципом сформований список Зеленського і довкола чого, не знаємо поки що. У мене склалося враження, що головне – щоб ця людина була без жодних скандалів. Однак не знаємо професійні якості цих людей. Не здивуюся, якщо у наступному парламенті між фракціями депутати будуть переходити, як в часи Віктора Ющенка.

(Повна версія програми)

Будемо мати… кума Путіна в Раді! Для мене це взагалі величезний парадокс! Я не можу уявити, як кум Путіна буде депутатом парламенту України, народним депутатом України!

​Крістіна Бердинських: Наприклад, 33-я сходинка у «Слузі народу» – Дмитро Співак. Він був вже в «Батьківщині», у партії Королевської… Але при цьому він не був нардепом.

Наприклад, для партії Вакарчука буде величезним викликом не повторити долю «Самопомочі». Професійні люди з бізнесу, з різних сфер. Але зараз бачимо представників колишньої партії «Самопоміч» в усіх політичних силах. Людям подобаються ці кадри, але чомусь вони не змогли вберегти цю команду.

З одного боку, ми побачимо, напевне, найбільш новий парламент за прізвищами депутатів, а з іншого боку, побачимо опозиційне крило. Я не знаю, чи пройде до парламенту «Опоблок», але «Опозиційна платформа – За життя» має величезні шанси. Там ви не знайдете жодного нового обличчя. Знайдемо одного Вадима Столара з Києва, скандального забудовника. І будемо мати… кума Путіна в Раді! Для мене це взагалі величезний парадокс! Я не можу уявити, як кум Путіна буде депутатом парламенту України, народним депутатом України!