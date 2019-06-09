З'їзд «Слуги народу» у ботанічному саду: «Україна розцвіте, і будемо саджати»

У національному ботанічному саду у Києві 9 червня відбувся з’їзд політичної сили «Слуги народу», де була представлена перша сотня кандидатів у народні депутати від цієї партії. Серед них, окрім членів передвиборчої команди Володимира Зеленського, медійники, юристи, освітяни, волонтери, спортсмени, лікарі та антикорупціонери. Детальніше про атмосферу на з'їзді –​ у репортажі Радіо Свобода.

«А шаурма і сьогодні буде?» – жартома запитує один із репортерів на стійці реєстрації для преси, натякаючи на закриту зустріч Володимира Зеленського з журналістами, яку він провів днями, і де їх частували вже символічною шаурмою.

У неділю зранку зелені пагорби ботанічного саду у серці Києва стали місцем зустрічі не лише любителів чарівних краєвидів, але й майбутніх народних депутатів, велика частка яких, вочевидь, потрапить до українського парламенту вже наступного місяця.

Усіх запрошених на захід від службового входу до місця проведення з'їзду у центрі ботсаду підвозили гольф-карами. Одразу за металевими рамками безпеки на пагорбі почала виднітися біла конструкція, що здалеку нагадувала Сіднейський оперний театр. Саме під її куполом згодом усі дізналися імена першої сотні кандидатів у народні депутати від партії «Слуга народу».

​Допоки тривали останні приготування до офіційного початку з'їзду, усіх запрошених частували фрешами, лимонадами та коктейлями, десь уже очікувала і заповітна шаурма.

У цю мить президент України Володимир Зеленський теж уже перебував на території ботанічного саду – у припаркованому неподалік від білого шатра автофургоні з надписом «Телебачення». Разом із президентом у фургоні був і глава його адміністрації Андрій Богдан. До них по черзі заходили то Дмитро Разумков, голова «Слуги народу», то Олександр Корнієнко, глава штабу партії.

Журналісти в очікуванні виходу президента перешіптувалися між собою, мовляв, там тривають останні узгодження партійного списку. Згодом це припущення заперечив сам президент Володимир Зеленський. Однак, можливо, доля істини у цьому теж є. Як розповіла Радіо Свобода одна з кандидаток, що опинилася у першій 20-ці списку, свій номер вона дізналася за 15 хвилин до офіційного оголошення.

Після процедурних формальностей голова партії Дмитро Разумков запросив до слова президента Зеленського, представивши його почесним гостем з’їзду. Свою промову Володимир Зеленський почав із самоіронії, зазначивши, що це саме його промова, а не Петра Порошенка, натякаючи на скандал із плагіатом, що розгорнувся кілька днів тому. Окрім того, він пояснив, що місце зустрічі пало на ботанічний сад не випадково: «Це дуже символічно. Я вірю, що Україна розцвіте, і будемо саджати».

Перед оголошенням імен кандидатів Зеленський, підглядаючи у нотатки, запевнив у доброчесності своїх кандидатів: «Вони не йдуть, щоб відбувати номер, бо за кнопкодавство ми позбавлятимемо мандату. Вони не йдуть заради збагачення, бо за це ми будемо саджати».

Після президента слово взяв секретар з’їзду Олександр Корнієнко та спершу представив 20 лідерів списку, а згодом і першу сотню. До двадцятки увійшли:

Дмитро Разумков , голова партії «Слуга народу»

, голова партії «Слуга народу» Руслан Стефанчук , радник та представник Зеленського у Верховній Раді

, радник та представник Зеленського у Верховній Раді Ірина Венедіктова , радниця штабу Зеленського з юридичних питань

, радниця штабу Зеленського з юридичних питань Давід Арахамія , волонтер

, волонтер Галина Янченко , експертка з питань антикорупційної політики

, експертка з питань антикорупційної політики Михайло Федоров , керівник digital-напряму «Слуги народу»

, керівник digital-напряму «Слуги народу» Олександр Корнієнко , керівник передвиборчого штабу партії

, керівник передвиборчого штабу партії Анастасія Красносільска , експертка з податкового та антикорупційного законодавства

, експертка з податкового та антикорупційного законодавства Олександр Ткаченко , директор каналу «1+1»

, директор каналу «1+1» Жан Беленюк , чемпіон світу з грекоримської боротьби

, чемпіон світу з грекоримської боротьби Сергій Бабак , експерт із питань освіти

, експерт із питань освіти Владислав Криклій , начальник Головного сервісного центру МВС України, економіст

, начальник Головного сервісного центру МВС України, економіст Олена Шуляк , експертка у сфері девелопменту та будівництва

, експертка у сфері девелопменту та будівництва Дмитро Наталуха , правозахисник

, правозахисник Єлизавета Ясько , продюсерка

, продюсерка Олексій Оржин , експерт у галузі паливно-енергетичного комплексу

, експерт у галузі паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус , експерт із питань енергетики

, експерт із питань енергетики Михайло Радуцький , лікар, керівник приватної клініки «Борис»

, лікар, керівник приватної клініки «Борис» Денис Монастирський , експерт із питань правоохоронної та судової системи

, експерт із питань правоохоронної та судової системи Данило Гетьманцев, юрист, експерт із питань оподаткування, публічних фінансів та банківського права

Також Корнієнко назвав кілька імен мажоритарників від їхньої партії – ведучий каналу «1+1» Олександр Дубінський та член творчої команди «Студії Квартал 95» Юрій Корявченков (Юзік у Кварталі-95).

Після завершення офіційної частини з’їзду його учасники почали робити чисельні селфі, зокрема, й з Володимиром Зеленським.

Коли гості вже поволі почали розходитись, Дмитро Разумков, голова «Слуги народу», та Олександр Корнієнко, глава штабу партії провели спільний брифінг для преси, на якому розповіли, як відбувався відбір кандидатів у народні депутати. «Велику частку кандидатів ми відібрали за підсумками інтернет-заявок. Загалом їх було понад 3,5 тисячі», – сказав Разумков. Він також запевнив, що розподіл міністерських крісел розпочнеться лише після формування коаліції.

Утім, партії «Слуга народу» залишається ще сформувати остаточний список кандидатів у мажоритарних округах. Разумков та Корнієнко пообіцяли його оприлюднити вже у понеділок. «Не ми придумали мажоритарку, але нам потрібно зараз її перемогти, щоб потім відмінити», – завершив виступ Корнієнко, переконуючи, що чинних народних депутатів у списку їхньої партії не буде.