На з’їзді «Слуги народу» представили сотню членів партії

У Національному ботанічному саду імені Грішка в Києві 9 червня відбувся з’їзд партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу», на якому представили одразу сто перших людей з виборчого списку партії. Секретар з’їзду Олександр Корнієнко спершу представив 20 лідерів списку:

Дмитро Разумков, голова партії «Слуга народу»

Руслан Стефанчук, радник та представник Зеленського у Верховній Раді

Ірина Венедіктова, радниця штабу Зеленського з юридичних питань

Давід Арахамія, волонтер

Галина Янченко, експертка з питань антикорупційної політики

Михайло Федоров, керівник digital-напряму «Слуги народу»

Олександр Корнієнко, керівник передвиборчого штабу партії

Анастасія Красносільска, експертка з податкового та антикорупційного законодавства

Олександр Ткаченко, директор каналу «1+1»

Жан Беленюк, чемпіон світу з грекоримської боротьби

Сергій Бабак, експерт з питань освіти

Владислав Криклій, начальник Головного сервісного центру МВС України, економіст

Олена Шуляк, експертка у сфері девелопменту та будівництва

Дмитро Наталуха, правозахисник

Єлизавета Ясько, продюсерка

Олексій Оржин, експерт у галузі паливно-енергетичного комплексу

Андрій Герус, експерт з питань енергетики

Михайло Радуцький, лікар, керівник приватної клініки «Борис»

Денис Монастирський, експерт з питань правоохоронної та судової системи

Данило Гетьманцев, юрист, експерт з питань оподаткування, публічних фінансів та банківського права

Втім, на з’їзді були озвучені ще 80 імен членів партії, які разом із першою двадцяткою становлять першу сотню виборчого списку. Як заявив Дмитро Разумков, найближчими днями члени партії остаточно узгодять перелік депутатів, які балотуватимуться від неї за мажоритарними округами.

Як повідомляє з місця з’їзду кореспондентка Радіо Свобода, першу сотню «Слуги народу» завершує блогерка Ліза Богуцька, а серед кандидатів-мажоритарників – ведучий каналу «1+1» Олександр Дубінський та член творчої команди «Студії Квартал 95» Юрій Корявченков (Юзік).

9 червня перших десятьох членів своєї партії «Європейська солідарність» представив і п’ятий президент України Петро Порошенко.

Протягом останнього тижня свої команди для участі у парламентських виборах представили чинний прем’єр-міністр Володимир Гройсман, колишній кандидат у президенти Ігор Смешко та рок-музикант, лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук.

Позачергові парламентські вибори в Україні призначені на 21 липня 2019 року.