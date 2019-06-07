Гройсман представив першу десятку своєї партії, троє з них – чинні міністри

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман представив дев’ятьох членів своєї партії «Українська стратегія Гройсмана», які разом із ним очолять партійний список.

«Я хочу представити вам першу десятку нашої команди, яка має досвід, розуміння і яка здатна досягати успіхів», – прокоментував він, перш ніж озвучити цей перелік.

Список партії «Українська стратегія Гройсмана» очолюють:

Лілія Гриневич, міністр освіти і науки

Еміне Джеппар, заступниця міністра інформаційної політики

Олександр Саєнко, міністр Кабінету міністрів

Євген Нищук, міністр культури

Павло Петренко, міністр юстиції

Сергій Марченко, колишній заступник голови Адміністрації президента

Андрій Тетерук, народний депутат від «Народного фронту» і ветеран, який, за словами Гройсмана, відповідатиме за питання безпеки й оборони

Палов Яблонський, секретар Вінницької міської ради

Віктор Єленський, народний депутат від «Народного фронту», заступник голови парламентського комітету з питань культури і духовності

Про свій намір брати участь у парламентських виборах на чолі власної політичної сили Володимир Гройсман заявив 24 травня.

30 травня Верховна Рада не підтримала заяву Гройсмана про відставку з посади голови уряду.