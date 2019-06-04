Наталія Вітренко позивається до суду щодо реєстрації своєї партії і просить у Зеленського допомоги

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від Прогресивної соціалістичної партії Наталії Вітренко до Міністерства юстиції України щодо внесення змін до статуту партії, повідомляє прес-служба суду.

«Суд просять визнати протиправною бездіяльність Мін’юсту, яка, на думку позивача, полягає у створенні штучних перешкод для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до відомостей про партію», – йдеться в повідомленні.

За даними суду, позивач просить зобов’язати державного реєстратора здійснити реєстрацію змін до даних про Прогресивну соціалістичну партію в частині статуту, програми та складу керівних органів.

«Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі», – вказали в суді.

Водночас на сайті партії Вітренко розміщене звернення до президента Володимира Зеленського з проханням забезпечити «доступ до правосуддя для участі в дострокових парламентських виборах».

«З боку Міністерства юстиції України щодо ПСПУ проводиться політика дискримінації і політичних репресій з метою недопущення нашої партії до участі в будь-яких виборчих кампаніях», – йдеться у зверненні.

У Мін’юсті таких закидів Вітренко і її партії наразі не коментували.

Сайт Міністерства юстиції повідомляє, що Прогресивна соціалістична партія України, керівником якої вказана Наталія Вітренко, є в списку зареєстрованих у встановленому законом порядку політичних партій станом на 1 січня 2019 року. Дата реєстрації – 9 липня 1996 року.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.