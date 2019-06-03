Кернес заперечує вплив Коломойського на свою партію

Міський голова Харкова Геннадій Кернес заперечує, що олігарх Ігор Коломойський консультує чи фінансує партію «Довіряй ділам», створену ним та мером Одеси Геннадієм Трухановим.

«Я спростовую цю інформацію і не підтверджую. Ніхто нас не фінансує», – наголосив він у відповідь на запитання журналістів проекту Радіо Свобода «Ньюзрум».

При цьому мер Харкова вкотре наголосив, що 15 квітня, напередодні другого туру президентських виборів, приїжджав до ізраїльського офісу Коломойського винятково, щоб випити кави.

«По-перше, я був в Ізраїлі не у Ігоря Коломойського, а у лікарів. Це перше. А, по-друге, те, що я з ним зустрічався, я не відмовляюся. Ми випили кави та й все. Не було часу це (політичні питання – ред.) обгвоорювати», – зазначив Кернес.

На запитанні, яким саме чином партія «Довіряй ділам» збирається подолати 5-відсотковий бар’єр на позачергових виборах до Ради, зв’язок із Кернесом раптово обірвався. Журналісти «Ньюзрум» кілька разів намагались відновити його, але безрезультатно.

2 червня в Харкові відбувся з’їзд партії «Довіряй справам». Кернес був обраний головою, мер Одеси Геннадій Труханов – співголовою політичної сили.

Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з'їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.