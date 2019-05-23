«Коломойський повертається». Кортеж олігарха в гостях у Тимошенко, Авакова, Грановського

​Після дворічного екзилу олігарх Ігор Коломойський повернувся в Україну – як він сам каже, через сімейні обставини. І вже навіть заявив, що хоче прожити тут наступні п’ять років – при цьому, за його словами, він не збирається впливати на президентство Зеленського. Та поки новий президент випускав свої перші укази, робив кадрові призначення і запекло сперечався із Верховною Радою про розпуск і дати та правила дострокових виборів – Коломойський, схоже, протягом тижня мав щільний графік зустрічей із низкою українських політиків, включно з Юлією Тимошенко. Правда, сам він каже, що це інсценування для «дезорієнтації журналістів».

У ніч на 16 травня приватний літак з Ізраїлю сів в аеропорту українського міста Дніпро. На борту – олігарх Ігор Коломойський, який майже два роки не відвідував Україну.

​Від червня 2017-го він постійно мешкав у Женеві, а у вересні 2018-го перебрався до ізраїльського міста Герцлія.

В Україну Коломойський прилетів за три дні до інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського – у компанії свого товариша й співвласника «Студії Квартал 95» Тімура Міндіча та народного депутата від групи «Відродження» Андрія Шипка.

Ввечері того ж дня той самий літак прилетів із Дніпра до Києва.

За кілька годин в одному з київських ресторанів журналісти помітили самого Ігоря Коломойського – в компанії народних депутатів від групи «Відродження» Віталія Хомутинніка, Андрія Шипка, Євгена Гєллєра, бізнес-партнера олігарха Геннадія Боголюбова, бізнесмена Павла Фукса та співвласника «Студії Квартал 95» Тімура Міндіча.

Місяць тому «Схеми» показали, як більшість із них відвідує офіс Коломойського в Ізраїлі.

Наприклад, у Герцлію неодноразово навідувався народний депутат Андрій Шипко – а згодом він же прилетів в Україну на одному літаку з Коломойським і згодом відпочивав в його компанії в ресторані.

​– Чи не лобіюєте ви інтереси пана Коломойського? Ви прилітали до нього в Ізраїль.

– Дивіться, на моєму окрузі три підприємства: на одному працює 8 тисяч, на другому – 5 тисяч, на третьому – теж близько 5. Тому треба говорити про проблеми, які виникають: про те, що кадри перетікають, з України виїжджають люди робочих професій, що потрібно підвищувати зарплати. Бо зарплати – це податки, які залишаються в місцевого самоврядування. Це все – для розвитку регіону. І я зобов’язаний це робити, якщо я хочу, щоб люди жили краще. Ось і все.

– А хто оплачував цей переліт?

– Я не знаю. Я був у власних справах – у патріархії Єрусалимській, потім заїхав в Тель-Авів аеропорт – там Ігор Валерійович. Каже: полетіли разом – ось і полетіли разом.

Депутатська група «Відродження» здебільшого створена із колишніх депутатів від Партії регіонів. Лідер цієї депутатської групи Віталій Хомутиннік є давнім бізнес-партнером Коломойського.

У 2016 році, ще до того як олігарх залишив країну, «Схеми» фіксували, як депутати групи «Відродження» відвідували бізнес-центр, де розташовується офіс Коломойського. А вже наступного дня ця політсила, афільована з олігархом, віддала вирішальні голоси за призначення Володимира Гройсмана прем’єр-міністром – яких критично бракувало «Блоку Петра Порошенка» та «Народному фронту».

Відтоді минуло майже два роки. У перший же вечір перебування Коломойського в Києві «Схемам» вдалося поспілкуватися з ним – і розпитати про найближчі плани олігарха: з ким він планує зустрітися в першу чергу.



​– З ким першим ви зустрінетесь із представників влади?

– Ні з ким.

– А із Зеленським коли буде зустріч?

– Не знаю.

Вже через два дні після прибуття Коломойського до Києва, 18 травня, знімальна група помітила численну охорону олігарха біля його офісу.

​Із паркінгу офісного центру виїхав BMW – із номерними знаками, яких немає в реєстрі автовласників. Це може свідчити про те, що це або номери прикриття, або ж – підроблені.

​Слідом за авто виїхав мікроавтобус охорони – той самий, який зареєстрований на компанію з орбіти Ігоря Коломойського, який супроводжував кандидата в президенти Володимира Зеленського взимку цього року.

​Автівки попрямували Обухівською трасою – і повернули на дамбу в елітне селище Козин.

​Згодом вони заїхали в котеджне містечко «Срібна затока», де мешкає лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

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Біля шлагбаума чатувало авто охорони – тож оператор пішки дійшов аж до воріт маєтку Тимошенко.

Біля воріт політикині запаркована та ж BMW, яка виїжджала з офісу Коломойського, і авто супроводу самої Тимошенко – це з високою вірогідністю свідчить про те, що на той момент вона була вдома.

Автівки перебували в котеджному містечку близько години, а згодом виїхали на Обухівську трасу й повернулися до офісу Коломойського.

У день інавгурації Володимира Зеленського, 20 травня, «Схеми» зустріли кортеж Ігоря Коломойського – в урядовому кварталі.

В той день BMW, яким користується олігарх, оминуло Кабінет міністрів і не повернуло в бік Адміністрації президента. Натомість воно вирушило в бік Міністерства внутрішніх справ, очолюваного Арсеном Аваковим. При цьому, авто охорони олігарха припаркувалося не біля МВС, а у кварталі від відомства.

І вже коли BMW Коломойського більше ніж за дві години залишило МВС, авто супроводу приєдналося до кортежу у кварталі звідти.

«Схеми» звернулись до МВС із запитанням, що там робив олігарх і з ким проводив зустріч. У прес-службі відомства відповіли:

«20 травня за ініціативою бізнесмена Ігоря Коломойського відбулася його зустріч із міністром внутрішніх справ України».

Щодо предмету зустрічі і домовленостей там не повідомили.



Увечері 21 травня кортеж олігарха Коломойського знову попрямував за місто – повернув за дамбу та знову заїхав до котеджного містечка «Срібна затока», де мешкає лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

А вже наступного ранку Тимошенко разом з іншими лідерами парламентських фракцій зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським. При цьому, вона висловлювала підтримку рішення нового президента щодо розпуску Верховної Ради 8-го скликання.

Після цієї зустрічі на брифінгу Тимошенко прокоментувала і своє можливе призначення на посаду прем’єр-міністра:



«Ми обрали нового президента – а тепер треба обрати, в тому числі, і майбутнього прем’єр-міністра на парламентських виборах разом із більшістю», – сказала лідерка «Батьківщини».

Водночас у команді Зеленського щодо можливого союзу із Юлією Тимошенко зазначили: не виключають співпрацю у новій Раді не лише з лідеркою «Батьківщини», але й з рештою парламентарів.

«Чому питання тільки в Тимошенко? Питання може бути з будь-ким. – заявив представник президента Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук. – Тому що якщо українська нація може об’єднатися довкола якогось питання, яке є важливим для неї, я не бачу проблем в тому, щоб спілкуватися з усіма. Це принциповий підхід Володимира Олександровича».

​Разом із тим, Стефанчук додав, що не володіє інформацією щодо того, чи підтримає партія «Слуга народу» кандидатуру Тимошенко у разі голосування за призначення її прем’єр-міністром – пояснивши це іншими «принципами побудови домовленостей» у команді: «Ми хочемо створити справжній технократичний уряд. Не уряд прізвищ, а уряд дієвих осіб».

Також представник президента Зеленського в Раді назвав «гіперболізованою» інформацію про вплив Коломойського на «Слугу народу».

​«Багато хто говорить, що там люди Коломойського, там люди Коломойського. Я не розумію, що таке людина Коломойського. У нас випрацюваний принцип – у нас немає індульгенцій нікому в команді, – зауважив Стефанчук. – У нас кожен, хто приходить і працює. Тільки щось буде помічено у відповідних питаннях – знаючи Володимира Олександровича, у нього немає проблем попрощатися із цією людиною», – підсумував він.

Надвечір 22 травня «Схеми» знову помітили автівку супроводу Коломойського – вона знову була запаркована біля заїзду до котеджного містечка, де мешкає Юлія Тимошенко.

​За 10 хвилин із воріт маєтку Тимошенко виїхала вже добре відома журналістам автівка олігарха Ігоря Коломойського.

​Кортеж спершу залишив котеджне містечко, а за кілька хвилин знову туди повернувся. До знімальної групи викликали поліцію.

​Вже наступного дня «Схеми» поцікавилися в Тимошенко у Верховній Раді про причини її зустрічей з олігархом.

– Юліє Володимирівно, з яких причин олігарх Ігор Коломойський відвідував вчора вночі ваш заміський маєток?

– Дорогі друзі, я думаю, навряд чи він відвідував. Ви знаєте, скільки там різних…

– Тобто, ви не зустрічалися з Коломойським після його приїзду до України?

​Утім, лідерка «Батьківщини» залишила це питання журналістів без відповіді. Як і те, чи обговорювала вона із Коломойським своє призначення на посаду прем’єр-міністра або спікера.

​Того ж дня, перед візитом до Юлії Тимошенко кортеж Ігоря Коломойського встиг відвідати у Козині ще одну цікаву адресу – цей будинок з’являється в ефірі «Схем» не вперше.

​У гості до Грановського?

О пів на десяту вечора кортеж олігарха Ігоря Коломойського заїхав на закриту територію. Раніше протягом року «Схеми» неодноразово фіксували, що цим заміським маєтком користується народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Олександр Грановський, якого за президентства Порошенка називали тіньовим куратором судової системи та органів прокуратури.

​Наприклад, у травні минулого року його кортеж заїжджав туди звечора – і виїжджав зранку. Знімальна група фіксувала його там і в жовтні 2018-го.

Цього разу, 21 травня, кортеж Коломойського перебував на закритій території близько години.

«Схеми» звернулися до депутата із запитанням, що робив Коломойський у заміському маєтку в Козині, яким користується Грановський. У відповідь той зазначив лише, що в нього немає ніякого будинку за містом.

У свою чергу олігарх факт зустрічей з Тимошенко та Грановським у коментарі «Схемам» спростував і назвав те, що побачили журналісти, – «інсценуванням».

– У зв’язку з відкритим стеженням, яке організовують журналісти після мого приїзду в Україну, я продумав систему їхньої дезорієнтації. Коли мені потрібно кудись їхати, я відправляю свою основну машину BMW – номери ви знаєте – з автівкою супроводу за адресами відомих публічних осіб. Зокрема, за адресою пані Тимошенко. Тричі. У цей час я виїжджаю на інших авто, які ви не знаєте, і їду на потрібні мені зустрічі. З трьох поїздок моїх авто за адресами пані Тимошенко жодної зустрічі не було.

Про пана Грановського – теж ні. У мене є цілий перелік адрес публічних осіб – тож ви дивіться уважно, хто їздить у авто. Я машину завжди заповнюю повністю – завжди сидять чотири людини: водій і ще троє. Перепрошую, але кожен грає у свою гру.

– Скажіть, а як вам вдалося домовитися з пані Тимошенко, щоб ваш автомобіль пустили на територію її маєтка вночі?

– Ну я ж вам казав, що ми з пані Тимошенко знайомі. Ми інколи... інколи мої охоронці домовляються з її охоронцями. Вони заїжджають-виїжджають, заїжджають-виїжджають...Дивіться, скоро ми поїдемо до Кононенка.. Я вам дам перелік. Єдине, ще з охороною Порошенка не домовились – як ми там будемо пересиджувати.

– Тобто, у вас такий рівень спілкування з Тимошенко, що ви можете домовитись.

– У нас не рівень спілкування, у нас рівень взаємостосунків. Ми знайомі з пані Тимошенко з 1990 року. І якщо моїй машині або моїм охоронцям із машиною потрібно десь перебути чи навіть заїхати до її двору – то нічого страшного. Вони заїхали, посиділи в авто і виїхали. Це ж все на благо спільної справи.

При цьому, зустріч з міністром Аваковим Коломойський підтвердив.

​«Я приїхав до нього – ми давно не бачились. Привіталися, обійнялися, випили по келиху вина чи по чашці кави – і розійшлися. Ніяких справ не обговорювали, політику не обговорювали. З точки зору загальноприйнятного обговорювали. А так нам обговорювати нічого. – сказав бізнесмен. – Тому що він є міністром, а я – приватна особа. Це ж день інавгурації – поділилися враженнями, п’яте-десяте. Я маю на увазі, якихось кулуарних спроб про щось домовитися, вести перемовини чи щось обговорювати не було».

Отже, виходить, що Ігор Коломойський, перебуваючи менше тижня в Україні, за цей час вже встиг: