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04 Травень 2019, Київ 16:18
Новини | Політика

Зеленський прибув на зустріч до Верховної Ради

За Володимира Зеленського на виборах проголосували понад 13,5 мільйонів громадян

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Новообраний президент України Володимир Зеленський у суботу прибув до будівлі Верховної Ради України для зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та лідерами фракцій.

Як повідомив Зеленський перед початком зустрічі, головною темою буде проведення інавгурації у стінах парламенту у пропоновану дату – 19 травня.

Зеленський припустив, що оскільки сьогодні вихідний день, на зустрічі із ним у парламенті будуть присутні не всі лідери фракцій.

Володимир Зеленський, праворуч, і Володимир Путін (комбіноване фото)
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Напередодні у Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.

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