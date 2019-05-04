Зеленський прибув на зустріч до Верховної Ради

Новообраний президент України Володимир Зеленський у суботу прибув до будівлі Верховної Ради України для зустрічі з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм та лідерами фракцій.

Як повідомив Зеленський перед початком зустрічі, головною темою буде проведення інавгурації у стінах парламенту у пропоновану дату – 19 травня.

Зеленський припустив, що оскільки сьогодні вихідний день, на зустрічі із ним у парламенті будуть присутні не всі лідери фракцій.

Напередодні у Верховній Раді зареєстрували постанову про проведення інавгурації новообраного президента України 19 травня 2019 року. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж за 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради.