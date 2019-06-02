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02 Червень 2019, Київ 23:38
Новини | Політика

Кернес заявив, що його партія хоче бути в коаліції з «новою владою»

Кернес: ми збираємося тільки допомагати новій владі

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Мер Харкова, новообраний голова партії «Довіряй справам» Геннадій Кернес заявив, що його політична партія хоче бути в коаліції з «новою владою».

«Якщо ми не чужі для нової влади – а ми збираємося тільки допомагати новій владі – ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції», – цитує Кернеса агентство «Інтерфакс-Україна».

2 червня в Харкові відбувся з’їзд партії «Довіряй справам». Кернес був обраний головою, мер Одеси Геннадій Труханов – співголовою політичної сили.

Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з'їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.

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