Кернес заявив, що його партія хоче бути в коаліції з «новою владою»

Мер Харкова, новообраний голова партії «Довіряй справам» Геннадій Кернес заявив, що його політична партія хоче бути в коаліції з «новою владою».

«Якщо ми не чужі для нової влади – а ми збираємося тільки допомагати новій владі – ми, напевно, звичайно, хочемо бути в коаліції», – цитує Кернеса агентство «Інтерфакс-Україна».

2 червня в Харкові відбувся з’їзд партії «Довіряй справам». Кернес був обраний головою, мер Одеси Геннадій Труханов – співголовою політичної сили.

Серед інших ініціаторів створення партії та учасників з'їзду є міські голови Ужгорода, Кропивницького, Чугуєва, Бахмута та інших міст, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов

Дострокові вибори до Верховної Ради призначені на 21 липня.