Кличко запропонував Саакашвілі стати головою партії «УДАР» на позачергових виборах в Раду

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його партія «УДАР» збирається взяти участь в дострокових парламентських виборах і пропонує об‘єднати зусилля політичній команді екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі. Про це Кличко заявив у відеозверненні в соціальній мережі Facebook.

«Ті демократичні сили, які керуються не власними амбіціями, а мають досвід практичної роботи і змін, повинні об’єднати свої зусилля. Задля швидких і ефективних перетворень в країні. Я бачив сьогодні звернення Міхеїла Саакашвілі, політичній силі якого створили перешкоди для участі у виборах. Тому я готовий підставити своє політичне плече. Переконаний, такий наш союз подвоїть зусилля заради перетворень в країні. І разом маємо план змін і людей, які здатні їх втілити», – сказав лідер партії «УДАР».

Кличко зазначив, що він залишиться лідером партії «УДАР», а Міхеїлу Саакашвілі пропонує стати головою партії.

Саакашвілі поки ніяк не відреагував на пропозицію.

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск парламенту і призначив дострокові вибори на 21 липня 2019 року.