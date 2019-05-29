Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі повернувся в Україну.

Він прибув літаком зі столиці Польщі Варшави, пройшов паспортний контроль та вийшов до людей, які зустрічали його в аеропорту «Бориспіль».

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка. Наступного дня Саакашвілі повідомив, що отримав в українського консула у Варшаві посвідчення особи на повернення в Україну.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.