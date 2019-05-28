Зеленський повернув Саакашвілі громадянство

На сайті Адміністрації президента України Володимира Зеленського опублікований указ, який виключає положення щодо втрати Міхеїлом Саакашвілі українського громадянства.

«Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеїлом громадянства України», – йдеться в тексті указу від 28 травня.

22 травня адвокат колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що подав до Адміністрації президента Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

Саакашвілі раніше також заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Саакашвілі в 2015 році отримав українське громадянство та був призначений президентом України Петром Порошенком на посаду голови Одеської обласної держадміністрації. Під час роботи Саакашвілі неодноразово критикував українську владу. Восени 2016 року він пішов у відставку.

Наприкінці липня 2017 року Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. 10 вересня 2017 року Саакашвілі потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі– країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.