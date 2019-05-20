Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий надати українське громадянство «усім українцям на планеті».

«Нас 65 мільйонів. Так, не дивуйтеся – нас 65 мільйонів. Тих, кого народила українська земля. Українці в Європі і в Азії, у Північній і в Південній Америці, в Австралії і в Африці. Я звертаюся до всіх українців на планеті: ви нам дуже потрібні. Усім, хто готовий будувати нову, сильну і успішну Україну, я з радістю надам українське громадянство. Ви повинні їхати в Україну не в гості, а додому. Ми чекаємо на вас. Сувенірів з-за кордону не потрібно. Привезіть нам, будь-ласка, свої знання, свій досвід і ментальні цінності», – сказав Зеленський у Верховній Раді після інавгурації.

Згідно зі звітом ООН за 2017 рік, у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Вона була в «десятці» країн за цим показником. При цьому Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. За оцінками ООН, наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилося три мільйони українців.