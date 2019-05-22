Саакашвілі просить Зеленського повернути йому громадянство України – адвокат

Адвокат колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявляє, що подав до Адміністрації президента Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

«Продовжуємо нову стадію й активний захист щодо повернення Михайла Саакашвілі в Україну. Настала Нова епоха – новий президент! Тому cьогодні був в Адміністрації президента України та, як його адвокат, подав на ім’я президента Володимира Зеленського звернення Саакашвілі щодо відновлення справедливості та повернення українського громадянства. Далі буде ....слідкуйте за подіями та нашими правовими кроками», – написав Чорнолуцький у Facebook 22 травня.

В Адміністрації президента ситуацію поки що не коментували.

Саакашвілі заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.

Саакашвілі в 2015 році отримав українське громадянство та був призначений президентом України Петром Порошенком на посаду голови Одеської обласної держадміністрації. Під час роботи Саакашвілі неодноразово критикував українську владу. Восени 2016 року він пішов у відставку.

Наприкінці липня 2017 року Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеїла Саакашвілі, за повідомленнями, через свідоме подання неправдивих відомостей при набутті українського громадянства. 10 вересня 2017 року Саакашвілі потрапив на територію України, не пройшовши прикордонного контролю.

12 лютого 2018 року Міхеїла Саакашвілі затримали в одному з ресторанів у центрі Києва, а згодом Державна прикордонна служба і Державна міграційна служба України заявили, що за процедурою реадмісії його повернули до Польщі – країни, звідки він у вересні 2017 року «прибув, порушуючи українське законодавство». Із Польщі Саакашвілі поїхав до Нідерландів.