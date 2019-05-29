Саакашвілі прилітає в Україну – трансляція

Колишній президент Грузії й екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі о 17:15 рейсом із Варшави прибуває до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Перед вильотом до Києва політик отримав в українського консула в польській столиці посвідчення особи на повернення в Україну.

Радіо Свобода вестиме з місця події відеотрансляцію.

Напередодні прибуття Саакашвілі заявив, що перше, що зробить на українській землі, зустрінеться з близькими, з’їсть борщу з пампушками і подивиться на новий міст в Києві.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той втратив у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.