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29 Травень 2019, Київ 17:34
Новини | Політика

Саакашвілі прилітає в Україну – трансляція

Колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі

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Колишній президент Грузії й екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі о 17:15 рейсом із Варшави прибуває до міжнародного аеропорту «Бориспіль». Перед вильотом до Києва політик отримав в українського консула в польській столиці посвідчення особи на повернення в Україну.

Радіо Свобода вестиме з місця події відеотрансляцію.

Напередодні прибуття Саакашвілі заявив, що перше, що зробить на українській землі, зустрінеться з близькими, з’їсть борщу з пампушками і подивиться на новий міст в Києві.

На Міхеїла Саакашвілі вже чекають в аеропорту
На Міхеїла Саакашвілі вже чекають в аеропорту

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той втратив у липні 2017 року указом тодішнього президента Петра Порошенка.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.

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