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28 Травень 2019, Київ 23:16
Новини | Політика

Саакашвілі: у мене немає жодних політичних амбіцій

Саакашвілі: я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися

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Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що не має політичних амбіцій.

«У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади», – сказав Саакашвілі.

/**/ /**/ /**/ Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі
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28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком. Він планує повернутися до України о 17:15 29 травня.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.

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