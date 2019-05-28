Саакашвілі: у мене немає жодних політичних амбіцій

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі в ефірі телеканалу «112 Україна» заявив, що не має політичних амбіцій.

«У мене немає жодних політичних амбіцій, тому що я був вже на всіх посадах, я все бачив. Я буду дуже обережним, коли буду на щось погоджуватися. Я через це проходив, я бачив, як це виглядає, і я не рвуся ні на які посади», – сказав Саакашвілі.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком. Він планує повернутися до України о 17:15 29 травня.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.