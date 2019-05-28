Саакашвілі повернеться до України 29 травня – речниця

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі повернеться до України 29 травня, повідомила його речниця Дарина Чиж у Facebook.

«Завтра о 17:15 Михайло Саакашвілі прилітає з Варшави в Бориспіль», – написала Чиж.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком.

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян повідомив «Українській правді», що «громадянин України не може бути обмежений у праві в’їзду на територію України».

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.