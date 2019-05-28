З’їм борщу з пампушками і подивлюсь на новий міст у Києві – Саакашвілі про повернення в Україну

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив із Польщі в інтерв’ю Радіо Свобода, що планує зробити після планованого повернення в Україну 29 травня.

«По-перше, моя родина з усієї Європи з’їжджається. По-друге, з’їм борщу з пампушками. Серйозно. Мені дуже хочеться це зробити. І подивлюсь на новий міст в Києві», – сказав Саакашвілі.

На запитання, чи розмовляв він уже із президентом Володимиром Зеленським, Саакашвілі сказав, що наразі сподівається на таку можливість. Він також зазначив, що посади прем’єра йому ніхто не пропонував.

«Я додому повертаюся, а там подивимось, проконсультуємось. Буду спілкуватись з людьми, але зараз в мене людська емоція – вдячність людям, які мене підтримали, і президентові, який це зробив (видав указ щодо громадянства – ред.)», – сказав Саакашвілі і назвав повернення йому громадянства «сміливим кроком сміливого і гідного президента».

Крім того, екс-президент Грузії сказав, що «поки немає якихось особистих, професійних амбіцій».

«Нове покоління українських політиків зараз виходить на політичну арену, вони мають бути успішними, якщо я своїми порадами чи діями можу допомогти, я готовий», – сказав Саакашвілі.

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі повернеться до України о 17:15 29 травня.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвіліукраїнське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.