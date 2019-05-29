Саакашвілі отримав «посвідчення особи на повернення в Україну»

Колишній президент Грузії й екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі заявляє, що отримав в українського консула у Варшаві посвідчення особи на повернення в Україну.

«Чарівна консул України видала мені в посольстві у Варшаві Посвідчення особи на повернення в Україну! А зараз в аеропорт і до Києва!», – написав Саакашвілі 29 травня у Facebook.

28 травня президент України Володимир Зеленський повернув Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком.

Саакашвілі планує повернутися до України о 17:15 29 травня. Напередодні він заявив, що не має жодних політичних амбіцій.

Український паспорт Саакашвілі отримав у 2015 році. Тоді він був призначений на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Восени 2016 року він пішов у відставку.