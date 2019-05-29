«Треш починається»: що пишуть у соцмережах про повернення громадянства Саакашвілі (огляд)

Міхеїл Саакашвілі – знову громадянин України. На сайті Адміністрації президента України Володимира Зеленського вже опублікований указ, який виключає положення щодо втрати екс-президентом Грузії українського громадянства.

Сам Саакашвілі вже анонсував своє повернення увечері 29 травня. Як відреагували на повернення йому українського громадянства? Та які прогнози роблять щодо подальшого розвитку подій? Радіо Свобода зібрало найцікавіші реакції в соціальних мережах.

«Внести до указу президента України від 26 липня 2017 року №196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати Саакашвілі Міхеїлом громадянства України», – йдеться в тексті указу від 28 травня.

Багато дописувачів у соціальних мережах цікавляться тим, який тепер настрій в очільника МВС Арсена Авакова.

Або просто жартують.

Народний депутат України Антон Геращенко прогнозує не надто оптимістичний сценарій щодо повернення громадянства Міхеїлу Саакашвілі: «Повернувшись в Україну, Саакашвілі спершу нещадно розкритикує Петра Порошенка й зробить все, аби знизити його рейтинг на парламентських виборах. А потім оплатить чинному Президенту тією ж монетою, що і попередньому, за все добро, що той зробить для нього».

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін назвав повернення громадянства Міхеїлу Саакашвілі «тролінгом сотого левела».

Є і цікаві ідеї щодо майбутніх парламентських виборів в Україні.

Багато дописувачів розмірковують щодо мотивів Володимира Зеленського повернути громадянство Саакашвілі.

«Фактично Зеленський створив ворога Порошенку на виборчу кампанію. Замість цілеспрямованої критики Зеленського, Порошенку доведеться відволікатися та витрачати ресурси на Саакашвілі», – пише політолог Олексій Мінаков.

Схожу думку висловлює і політичний експерт Олександр Мусієнко. Втім, і він має не надто позитивні прогнози для президента Зеленського.

«Перед Зеленським постане дилема: задовільнити амбіції екс-президента Грузії, чи отримати Саакашвілі в опозиції, коли той збиратиме акції протесту вже не проти Порошенка, а засуджуючи політику Зеленського».

Інші ж розмірковують про те, якими будуть подальші кроки Володимира Зеленського.

Дехто вже пише про те, що факт повернення громадянства Міхеїлу Саакашвілі суперечить українському законодавству.

22 травня адвокат колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі Руслан Чорнолуцький заявив, що подав до Адміністрації президента Володимира Зеленського лист Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України.

Саакашвілі раніше також заявляв, що після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах прагне повернутися в Україну. Ще в день першого туру виборів Зеленський не заперечував проти повернення Саакашвілі до України та казав, що йому може знадобитися допомога колишнього президента Грузії.