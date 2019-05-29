Радіо Свобода Daily: «З’їм борщу з пампушками» – Саакашвілі повертається в Україну

Саакашвілі повертається

Президент України Володимир Зеленський повернув Міхеїлу Саакашвілі українське громадянство, якого той був позбавлений у липні 2017 року тодішнім президентом Петром Порошенком. Сьогодні, 29 травня, ​екс-президент Грузії планує повернутися до України.

«По-перше, моя родина з усієї Європи з’їжджається. По-друге, з’їм борщу з пампушками. Серйозно. Мені дуже хочеться це зробити. І подивлюсь на новий міст в Києві», – сказав Саакашвілі.

Повернення українського громадянства Міхеїлові Саакашвілі є відновленням справедливості, заявив секретар РНБО Олександр Данилюк. Водночас політичні експерти припускають, що в команди президента Володимира Зеленського можуть бути плани щодо використання фігури екс-президента Грузії в українській політиці. Утім, фахівці не виключають, що такі плани можуть не співпадати з планами самого Саакашвілі, який здатний на неочікувані рішення та несподівані розвороти у своїй політиці. Більше про це – у матеріалі.

Інцидент у Рівному: поліція і вимога імпічменту

Україна – вільна демократична країна і її громадяни мають право на все, що не забороняє закон. Це право українці підтвердили під час Революції гідності. Поліція не мала права забирати у відділок двох молодих людей, які стояли у Рівному з плакатами про вимогу імпічменту президента Володимира Зеленського, й складати адміністративні протоколи щодо їхніх дій, наголошують правозахисники. Радіо Свобода зібрало усю інформацію про цей інцидент та реакції на дії поліції.

А тепер – коротко:

Що таке 5G, та чи могла технологія розв’язати технологічну війну?

Майбутнє близько. І майбутнє – це 5G. Компанії в сфері мобільних технологій та уряди різних держав різко пришвидшили зусилля із запровадження технологій 5G. Україна теж часу не втрачає: 17 травня колишній президент України Петро Порошенко підписав указ щодо впровадження системи 5G в Україні. Експерти наголошують: технологія радикально змінить світ, а США та Китаю вже приписують справжню технологічну війну за 5G. Невже справа лише у надшвидкісному інтернеті? ​Чим 5G відрізняється від попередніх «G» та коли чекати новітні технології, читайте за лінком.

Аж до неба: найвищі будівлі України

Уряд збільшив максимальну висоту громадських будівель – зі 100 до 150 метрів. Однак найвищі будівлі України вже зараз вищі за 100 метрів. Більшість із них передбачувано сконцентрована в Києві, однак свої висотки є й у Дніпрі та окупованому нині Донецьку. Радіо Свобода наводить перелік із 13 найвищих добудованих висоток України.

​Як інженер радянського заводу продавав секрети Північній Кореї

У розсекречених архівах КДБ України знайшлися матеріали, які прямо свідчать, що формально дружній до Москви режим КНДР активно займався шпигунством на території країни-союзника: вербував агентів і намагався заволодіти військовими таємницями. Стаття ґрунтується на двох справах (оперативній і кримінальній), що зберігаються в архіві Служби безпеки України. Матеріали – загальним обсягом тринадцять томів – присвячені жителю Києва, який був засуджений до 10 років колонії і помер в ув'язненні. Отже, як інженер радянського заводу продавав секрети Північній Кореї – у матеріалі.

«Справа Василя Стуса»

Кримінальна справа Василя Стуса відтепер доступна кожному українцю. Дайджест матеріалів, які пояснюють, як і за що насправді судили українського поета і дисидента, зібрані в одній книзі – «Справа Василя Стуса». Вперше книга під однією обкладинкою містить таку кількість документів з колишнього архіву КДБ – протоколи судових засідань, обшуків і допитів. А ще – покази свідків, спогади товаришів і листи поета з тюрми. Книгу упорядкував історик та журналіст Вахтанг Кіпіані. Каже: ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

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